Oldenburger Körung im Januar 2023

Im Zuge der Überarbeitung der Leitlinien für Tierschutz im Pferdesport haben mehrere Zuchtverbände an ihrem Körprocedere geschraubt. Die Oldenburger haben beschlossen, dass die nächste Hauptkörung erst 2023 stattfindet.

Die nächste Oldenburger Körung steht demnach vom 12. bis 14. Januar 2023 auf dem Terminplan. Die Vorauswahlen rutschen damit in den November 2022, also den Termin, an dem sonst bereits gekört wurde. Die Junghengste werden weiterhin an der Hand gezeigt. Die Dressurhengste werden zusätzlich longiert und die Springhengste beim Freispringen gezeigt.

Von Seiten des Verbandes heißt es: „Durch die Verlegung des Körzeitpunktes wird der individuellen Entwicklung der Hengste und dem Tierschutzgedanken verstärkt Rechnung getragen. Da die Junghengste zum Zeitpunkt der Körung mindestens 30 Monate alt sein müssen, so die Leitlinien Tierschutz im Pferdesport und sich die Abfohlsaison in den vergangenen Jahren immer weiter in den Mai und Juni verschoben hat, vergrößert sich durch den Januar-Termin das Lot an potentiellen Körkandidaten deutlich. Ohne diese Änderung würden viele hoffnungsvolle Junghengste nicht die Chance erhalten sich auf der Oldenburger Hauptkörung präsentieren zu können.“