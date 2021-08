Oldenburger Online-Auktion: Unikate in Vechta

Ultramodern, nobel und mit den besten Pedigrees der Welt – die exklusive Kollektion der Online Elite-Fohlenauktion steht in den Startlöchern. Sichern Sie sich Ihren bezaubernden Sonnenschein!

Von Freitag, 3. September, bis Samstag, 4. September, begeistert die 23. Online Elite-Fohlenauktion mit jungen Nachwuchstalenten der Extraklasse. Die Kollektion glänzt mit den Highlights des aktuellen Fohlenjahrgangs. Lassen Sie sich diese Highlights des neuen Fohlenjahrgangs nicht entgehen!

Global Players Meisterwerk:

Global Hit v. Global Player – Sandro Hit – Alemao – Ein Beau mit weltgewandtem Habitus erweist sich als würdiger Stammhalter seines weltmeisterlichen Vaters. Siegerhengst und WM-Finalist Global Player OLD offeriert sich selbst in diesem virtuosen Jüngling.

Dante’s Junior ist Bruder der Mutter:

Diese Schönheitskönigin Victoria Woods v. Vivaldos – Bretton Woods – Sir Donnerhall I bezaubert mit ihrer unnachahmlichen Grazie den Catwalk zu Vechta. Mutter Sonnenwolke stellte bereits ein hochpreisiges Quartett Elite-Fohlen für Vechta und ist die Schwester des gefeierten Hengstes Dante‘s Junior v. Dante Weltino OLD.

Mutter ist Schwester von drei Spitzenspringpferden:

Olympisches Gold aus Tokio umspielt den König unter den Königen der Parcoursvererber: Chacco-Blue und seinen Sohn Chacco Brown v. Chacco-Blue – Canturano – Ramiro. Mutter Esaringa ist die Schwester des gekörten Bocello v. Heartbreaker (1.50 m mit Michael G Duffy), IRL, sowie von Vinchester PKZ v. Heartbreaker (1.50 m mit Toni Hassmann) und Salino v. Colino (1.60 m mit Ahmed Sabry, EGY).

Cooper van de Heffinck ist Bruder der Mutter:

Starvererber Cornet Obolensky trifft in diesem exquisiten Pedigree von Cherry Lady v. Cornet Obolensky – Caretino – Landlord auf Mutter Tanne II, Schwester des 1.60 m-erfolgreichen Vererbers Cooper van de Heffinck, der mit seiner modernen, sportlichen Nachkommenschaft in aller Munde ist. Seine wohl bekanntesten Söhne sind die Olympiapferde von Tokio, Hello Jefferson (Scott Brash, GBR) und Igor van de Wittemoere (Nayel Nassar, EGY).

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website.

