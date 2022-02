Oldenburger Pferdezuchtverband: Elite-Zuchtstuten Kollektion online

Die Zuchtsaison ist eröffnet – handverlesene Elite-Stuten, tragend von Starvererbern begeistern vom 23. Februar ab 18.00 Uhr bis 25. Februar um 20.30 Uhr in unserer Online-Auktion. Ab sofort steht die Kollektion der Elite-Zuchtstuten Auktion online für Sie bereit. Auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-auction.com haben Sie die Möglichkeit auf Ihre Favoritin zu bieten.

Elf brillante dressur- und springbetonte Oldenburger Stuten mit internationalen Pedigrees und aus den weltbesten Stutenfamilien glänzen in unserer exquisiten Online-Auktion. Die Oldenburgerinnen erwarten Fohlen von den Champions Morricone I, Vitalis, Dynamic Dream, Tangelo van de Zuuthoeve, Comme il faut und Dourkhan Hero Z.

Wenn Sie die Stuten live erleben möchten oder zusätzliche Informationen und Beratung wünschen, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Special offer: Sichern Sie sich Ihr Oldenburger Zuchtjuwel und zahlen keine Käufergebühr. Neumitgliedschaften und die Fohlenregistrierung des erwarteten Fohlens sind für die Käufer gratis.

Bitte klicken Sie hier um direkt zur Kollektion der Elite-Zuchtstuten zu gelangen.

Registrieren Sie sich ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an [email protected].

Selbstverständlich können Sie Ihre Favoritin aus der Kollektion auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür die Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros. Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]