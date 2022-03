Oldenburger starten Pilotjahr: erstmals Sattelkörung und Veranlagungsprüfung in einem

Es wird bereits die elfte Oldenburger Sattelkörung sein, aber das erste Mal, dass die dreijährigen Hengste nach ihren Auftritten in Vechta direkt in den Deckeinsatz gehen dürfen. Möglich macht das eine Kurz-Veranlagungsprüfung, die den sonst üblichen 14-Tage-Test in diesem „Pilotjahr“ ersetzt.