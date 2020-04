Oldenburger Stutenschau dieses Jahr in Vechta statt in Rastede

Corona macht’s nötig – die Oldenburger Stuten traben dieses Jahr nicht im Schlosspark von Rastede auf dem Brillant-Ring, sondern im Reiterwaldstadion des Oldenburger Pferdezentrums in Vechta.

Nachdem alle Stutenleistungsprüfungen bis einschließlich 11. Juni aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, kann die Oldenburger Elite-Stutenschau nicht wie gewohnt in Rastede im Rahmen des Oldenburger Landesturniers stattfinden.

Für alle Ereignisse wurden jedoch bereits Ausweichtermine im August gefunden. Den Anfang machen die Springstuten des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg-International (OS). Sie absolvieren ihren Leistungstest am Morgen des 3. August in Vechta.

Die Dressurstuten vom Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes (OL) gehen am Montagnachmittag an den Start und haben außerdem noch zwei weitere Termine am 6. und 7. August.

Die Elite-Stutenschau wurde auf den 16. August im Vechtaer Reiterwaldstadion verlegt. Es ist das Wochenende, an dem auch Fohlenauktion und Fohlenmarkt in Vechta stattfinden. Da wird also einiges los sein!

Der Anmeldeschluss für die Stutenleistungsprüfungen ist der 3. Juli, wie gewohnt über die Verbandszentrale in Vechta.

