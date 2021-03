Oldenburger Verband: Neuzüchter-Aktion mit Zugang zu Hengst-Datensätzen

Die Zuchtverbände stehen in Konkurrenz zueinander. Wer neue Mitglieder werben möchte, muss sich etwas einfallen lassen. Der Oldenburger Verband setzt auf geballtes Wissen per Knopfdruck. Neuzüchter erhalten Hengst-Datensätze in einer Aktion deutlich verbilligt bekommen.