Olympia-Lusitano Rubi R nun für den Oldenburger Pferdezuchtverband zugelassen

Der braune Lusitano-Hengst Rubi AR gehört sportlich wie züchterisch zu den erfolgreichsten seiner Zunft. Nun wurde er auch vom Oldenburger Pferdezuchtverband anerkannt.

Das berichtet Rubis Besitzerin, Christine Jacoberger, auf ihrer Facebook-Seite und wurde uns vom Oldenburger Verband bestätigt. Zwar ist der 23-jährige Lusitano-Hengst seit 2020 nicht mehr im Deckeinsatz, wie Eurodressage damals berichtete, aber es gibt noch qualitativ hochwertigen TG-Samen.

Rubi vertrat mit Gonçalo Carvalho im Sattel Portugal bei diversen Championaten, angefangen mit den Weltreiterspielen in Kentucky 2010, dann den Europameisterschaften 2011, den Olympischen Spielen 2012 und noch einmal der EM 2013. 2014 wurde er aus dem Sport verabschiedet. Höhepunkt seiner Karriere war der 16. Platz in der Kür bei den Olympischen Spielen in London.

Auch züchterisch haben die Lusitano-Fans Rubi viel zu verdanken. So ist er beispielsweise Vater des Schimmels Coroado, der mit Maria Caetano für Portugal bei den Weltreiterspielen 2018, den Europameisterschaften 2017 und 2019 sowie dem Weltcup-Finale 2019 am Start war.

