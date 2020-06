Online Auktion Máriakálnok: Spitzenpreis für Franziskus-Sohn

Am Sonntag endete die erste Online Auktion von Elite-Reitpferden in Ungarn. Das Dressurzentrum Máriakálnok konnte sich über gute Ergebnisse freuen. Teuerstes Pferd war der Hannoveraner Hengst Francois v. Franziskus.

Für 97.500 Euro wechselte Francois v. Franziskus-Brentano II (Z.: Friedrich u. Edda Kröner) den Besitzer. Der sechsjährige Hannoveraner Hengst ist in Ungarn gekört und war in seiner Heimat schon Reitpferde-Champion. Unter Csaba Szokola konnte er zudem erste internationale Platzierungen in Prüfungen für Nachwuchspferde sammeln.

Das zweitteuerste Pferd hört auf den Namen Favourite Dream und war in Deutschland bereits auf M- und S-Niveau im Viereck unterwegs. Der virtuelle Hammer für den zehnjährigen Oldenburger v. Fürstenball-Diamond Hit (Z.: Christiane Olbrich) fiel bei 75.000 Euro.

Fast ebenso viel kostete das Deutsche Reitpony Macciato v. The Braes My Mobility x Bogenschutze aus der Zucht von Dorte Erasmi. Der Palominohengst nahm bisher zweimal an den Europameisterschaften der Pony-Dressurreiter teil und kann zahlreiche FEI-Erfolge aufweisen. Die Gebote stoppten bei 73.500 Euro.

Insgesamt 17 Pferde – vom vielversprechenden Youngster bis zum gestandenen Dressurpferd – konnten über die erste Online Auktion des ungarischen Dressurzentrums Máriakálnok versteigert werden.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.