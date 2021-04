Online Elite-Fohlenauktion: Oldenburgs Global Player

Ultramodern, nobel und mit den besten Pedigrees der Welt – die exklusive Kollektion der Oldenburger Online Elite-Fohlenauktion steht in den Startlöchern. Sichern Sie sich Ihren bezaubernden Zukunftsstar!

Von Freitag, 30. April bis Samstag, 1. Mai, begeistert die Online Elite-Fohlenauktion mit jungen Nachwuchstalenten der Extraklasse. Die Kollektion glänzt mit den Highlights des aktuellen Fohlenjahrgangs. Vererberstars wie Hardrock Z, Aganix du Seigneur Z und Conthargos stellen ihren Nachwuchs vor. Und auch Dressurvererber, darunter Stars wie Starvererber San Amour I, Siegerhengst Bonds und Grand Prix-Star Escolar trumpfen auf. Außerdem präsentieren die Nachwuchsvererber Moreno, Dynamic Dream, Siegerhengst Bellany, Bon Joker und Las Vegas ihren Premierenjahrgang in Vechta.

Bruder des Grand Prix-Siegers Gut Wettlkam’s Stand by me OLD

Starboy v. San Amour I – De Niro – Ponticello xx ist der Bruder des Grand Prix-Siegers Gut Wettlkam’s Stand by me OLD v. Stedinger unter Lisa Müller. Mutter Uthene ist die Schwester des Grand Prix-erfolgreichen De Niro’s Exception/Udo Lange und des gekörten Diego Niro. Die Stutenfamilie der Uthoba brachte u. a. die Grand Prix-erfolgreichen Dandelion OLD v. De Niro/Uta Gräf und Sandro Boy v. Sandro Hit/Lyndal Oatley, AUS.

Typbrillanz aus dem Premierenjahrgang von Moreno OLD

Mohair v. Moreno – Ampere – Donnerschwee ist eine Tochter des Oldenburger Prämienhengstes, Vize-Landeschampions und Bundeschampionatsfinalisten Moreno OLD. Ihre Mutter Fame ist Schwester des Prix St. Georges-Siegers Santorini v. Stedinger unter Ann Melick, USA.

Hengstanwärter aus dem Premierenjahrgang von Diablue PS

Der vor Kraft strotzende, farbenfrohe Strahlemann Daft Punk v. Diablue PS – Balou du Rouet – Catoki eröffnet die Springkollektion. Diablue PS ist der erste gekörte Sohn des zweifachen Bundeschampions Diaron OLD/ 1.50 m mit Patrick Stühlmeyer. Aus dem Mutterstamm: Die international erfolgreichen Springpferde It´s Super Girl v. Santander H/Mohamed Mansour, EGY, und der gekörte Le Cou Cou v. Landadel/Lars Nieberg.

Clintons Mutterstamm 141 A

Hola Chica v. Hardrock Z – Cornet Obolensky – World Way. Ihre Mutter ist die Vollschwester von zwei gekörten Hengsten, darunter Corvet/1.60 m-siegreich mit Mikhail Safronov, RUS. Vierte Mutter Chanel v. Carthago ist die Schwester des Starvererbers und Olympiateilnehmers Clinton v. Corrado I/Dirk Demeersman, BEL.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website:

Sie haben Fragen zur Online Elite-Fohlenauktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam

Beratung und Kundenservice:

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Manuel Springhetti: +49(0)170-7093018 oder springhetti.manuel@oldenburger-pferde.com

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder boelle.philip@oldenburger-pferde.com

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder stratmann.benjamin@oldenburger-pferde.com



Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com