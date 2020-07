Online-Fohlenauktion: Foundation-Tochter wird mit 21.250 Euro teuerstes „Taunus-Talent“

Das Gestüt Schafhof mit Gestütsleiter Matthias Alexander Rath hat als Antwort auf die Beschränkungen der Corona-Pandemie erstmals eine Online-Fohlenauktion veranstaltet: die Taunus-Talent Auction. Zwölf ausgesuchte Fohlen mit namhaften Vätern wie Totilas oder Destacado kamen unter den virtuellen Hammer.

Schließlich war es jedoch eine Tochter von Raths Grand Prix-Hengst Foundation, die mit 21.250 Euro teuerstes Fohlen der Auktion wurde. For Happiness N stammt aus einer Sir Donnerhall-Mutter und wurde von Kirsten Niermann in Georgsmarienhütte gezogen. Mutter Senorina Wellina kann bereits erfolgreiche Nachkommen wie den siebenjährigen For Friendship vorweisen, der sich mit seiner Reiterin Franziska Niermann jüngst in Dressurprüfungen der Klasse M platzieren konnte.

For Happiness N bestach durch Eleganz und Elastizität. Für die Hannoveraner Foundation-Tochter wird es in die Schweiz zu den Eidgenossen gehen. Sie bewiesen im Bieterduell den längsten Atem.

Auf Goldkurs?

Nomen est omen ist wohl die Hoffnung des Züchters Rico Sahlke. Sein Hengstfohlen hört auf den Namen Touching Gold und erzielte mit 15.000 Euro den zweithöchsten Preis auf der Taunus-Talent Auction. Vater des Fohlens ist Thiago GS, der seinerseits von Totilas abstammt aus der Warkant-Tochter Wahajama, einst Grand Prix-Pferd von Raths Stiefmutter Ann-Kathrin Linsenhoff. Angepaart wurde Thiago mit einer Stute v. Rassolini, der als Siebenjähriger das Burgpokal-Finale hatte für sich entscheiden können. Käufer aus Brasilien erhielten den Zuschlag für Touching Gold, der vor allem mit seiner Grundqualität im Galopp überzeugte.

Kein einmaliges Projekt

Alle zwölf Fohlen der Auktion stammen von Hengsten des Gestütes Schafhof ab und erzielten einen Durchschnittspreis von rund 10.500 Euro. Fünf der zwölf Fohlen wurden an Käufer aus der Schweiz, Brasilien, Frankreich, Thailand und aus den Niederlanden veräußert.

Mit diesem Ergebnis, das von internationalem Interesse zeugt, zeigen sich die Veranstalter der Taunus-Talent Auction sehr zufrieden. Künftig könnte das Online-Auktionsangebot neben Fohlen daher noch um Zweijährige erweitert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Gestütsleiter Matthias Alexander Rath zieht dementsprechend ein positives Fazit: „Jedes der Fohlen hat vielversprechende Anlagen und wir sind sehr gespannt, wann und wo wir diesen Taunus-Talenten wieder begegnen werden. Wir bedanken uns bei den Züchtern für deren Vertrauen und wünschen den erfolgreichen Bietern alles Gute und denen, die nicht den Zuschlag für ihr Wunsch-Fohlen bekommen haben, versprechen wir, dass dies nicht unsere letzte Auktion war!“