P.S.I. Auktion 2020: Die Dressurpferde stellen sich vor!

Am 12. Dezember präsentiert sich die Dressurpferde Kollektion der diesjährigen P.S.I. Auktion von Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann. Ein Lot von vielversprechenden Talenten für das große Viereck steht in den Startlöchern!

Eines davon ist die Katalognummer 22: Jovanni v. Davino-Gribaldi. Der sechsjährige KWPN Wallach bringt viel Balance und Versammlungsbereitschaft mit und kann bereits Turniererfolge vorweisen. Auch Grinello, ein Grey Flanell-Sohn aus einer Fürstenball-Mutter – kann neben einem Top-Pedigree alles vorweisen, was ein modernes Dressurpferd so braucht. Der vierjährige Oldenburger Rappe wird aktuell von Championatskadermitglied Frederic Wandres augebildet.

Am 12. Dezember präsentiert sich die Dressurpferde Kollektion der P.S.I. Auktion live. Ab 16 Uhr werden die qualitätvollen Nachwuchspferde unter dem Sattel gezeigt. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zur Präsentation vor Ort zugelassen sind, kann diese unter www.psi-auktion.de live verfolgt werden. Die eigentliche Auktion findet dann am 19. Dezember – und damit zwei Wochen später als eigentlich geplant – statt.

Trotz der aktuellen Situation steht das Team der P.S.I. Auktion potenziellen Käufern wie gewohnt bei der Auswahl des idealen Sportpartners persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Das Sales Team berät gerne telefonisch, per WhatsApp, FaceTime oder Skype und stellt den vierbeinigen Wunschkandidaten genauer vor. Auch Einblicke in die alltäglichen Situationen, beim Satteln, auf der Stallgasse, an der Hand oder auch im Training sind so möglich. Hier geht es zu den richtigen Ansprechpartnern.

Die gesamte Dressurpferde Kollektion finden Sie hier.