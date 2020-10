Pferdezuchtverband Baden-Württemberg mit neuem Vorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung des Pferdezuchtverbands Baden-Württemberg e.V. in Seligweiler wurde ein neuer Vorstand gewählt. Den Vorsitz hat ab sofort Edwin Schuster inne.

Edwin „Eddy“ Schuster war bereits langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins und übte zuletzt das Amt des ersten Stellvertreters und Regionalsprecher Württembergs aus. Mit 27 von 36 Stimmen wurde der aus Ellwangen stammende Züchter am 17. Oktober von den Delegierten in das Amt des Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er war als einziger Kandidat vorgeschlagen worden.

Erster Stellvertreter ist Eberhard Class aus Winnenden, als zweite Stellvertreterin wurde Bärbel Heininger aus Mosbach neu in den Vorstand berufen. Außerdem neu in den Vorstand gewählt wurde Christian Harscher. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Hannah Bott als Schatzmeisterin und Meinrad Lehman sowie Thomas Hagmann als Rechnungsprüfer.

Schuster folgt auf Eckerlin

Edwin Schuster ist damit der Nachfolger von Karl-Heinz Eckerlin, welcher das Amt zuvor etwas über drei Jahre ausführte und sich bei der diesjährigen Versammlung nicht mehr zur Wahl stellte. Eckerlin erhielt an diesem Abend für seine langjährigen Verdienste im Verband im Namen der FN die Gustav-Rau-Medaille in Bronze, eine der höchsten Auszeichnungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Darüber hinaus konnte er eine weitere Auszeichnung entgegennehmen: die Goldene Ehrennadel des Pferdezuchtverbands, überreicht von Edwin Schuster. Eckerlin agiert in Zukunft als Ehrenvorsitzender des Pferdezuchtverbands.

In seiner Antrittsrede blickte der neue Vorstandsvorsitzende positiv in die Zukunft und versprach, seinen Anforderungen möglichst gerecht zu werden. Er wolle vor allem die Pferdezucht vorantreiben und dabei nicht die Regionalität aus den Augen verlieren. Der neue Vorsitzende bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und wünschte sich, dass der bisher vorherrschende Teamgeist auch unter seinem Vorsitz erhalten bleiben möge.

Die Wahl des neuen Vorstands hätte ursprünglich bereits im Frühjahr stattfinden sollen, musste jedoch aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie um ein gutes halbes Jahr nach hinten verschoben werden.