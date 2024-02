Podiumsdiskussion in Verden: „Treffen wir die richtigen Anpaarungsentscheidungen?“

Diskussionrunde mit dem Thema „Treffen wir die richtigen Anpaarungsentscheidungen?“ in der Niedersachsenhalle in Verden. Breit aufgestelltes Podium sucht nach Antworten.

Ein Hengsthalter, eine Olympiasiegerin und Körkommissarin sowie ein Hengstaufzüchter werden morgen ab 13.30 Uhr in Verden diskutieren: „Treffen wir die richtigen Anpaarungsentscheidungen?“ lautet die Frage, der die Diskussionsrunde auf den Grund gehen möchte. Heike Kemmer, Christoph Wahler sowie Antonius Schulze Averdiek sind dabei, die Disksussion leitet Jan Tönjes.

Die richtige Anpaarung – wie sieht sie aus?

Eine Anpaarungsentscheidung fällt selten leicht, es sei denn sie kommt ganz spontan, quasi als Eingebung. Solche Eingebungen können manchmal den erhofften Erfolg bringen, doch Entscheidungen aus dem Bauch heraus können genauso in die Hose gehen. Welche Fohlen wollen wir züchten? Beziehungsweise: Welche Eigenschaften sind für das im kommenden Jahr zu erwartende Fohlen von Bedeutung? Was sollte der Hengst mitbringen? Was muss er mitbringen? Sprich: Welche Qualifikationen sollte er aufweisen? Wo bin ich als Züchter bereit, Kompromisse einzugehen? Und an welcher Stelle darf es keine Zugeständnisse geben? Wie wichtig sind noch Körperbau und Gesundheit? Welche Genetik schwebt mir vor…?

Es gibt viele Fragen – die Antworten darauf wird die Runde im Forum der Niedersachsenhalle am Samstag, 3. Februar 2024, ab 13.30 Uhr versuchen zu finden. Die Diskussionsrunde ist der 32. Hannoveraner Privathengstschau vorgeschaltet. In deren Rahmen werden ab 17 Uhr mehr als 50 Hengste aus den unterschiedlichsten Hengststationen gezeigt. Auch die Stakkato- und Weltmeyer-Preise des Jahres werden im Rahmen der Schau verliehen.

