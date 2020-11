Pony-Körung Weser-Ems: Siegerhengst Herzbube D

Auch das Pferdestammbuch Weser-Ems hat gekört. Und zwar reichlich. Von 24 Deutschen Reitponys wurden 19 gekört.

Zum Siegerhengst unter jenen 19 frisch gekörten Reitponys aus dem Zuchtgebiet Weser-Ems ernannte die Körkommission den von Danica Duen gezogenen Herzbube D WE v. Herzkönig NRW-Casino Royale WE. Der Vater des Hengstes, Herzkönig NRW, geht inzwischen unter Rose Oatley nachdem er beim Bundeschampionat mehrere Medaillen gewonnen hatte. Herzbube Ds Vollschwester Herzrose wurde in Westfalen Siegerstute und anschließend Westfalen- und Bundeschampionesse. Ein weiterer enger Verwandter ist der Siegerhengst der süddeutschen Reitpony-Körung 2019, Herzzauber D.

Lukas Fischer ist Züchter und Besitzer des Reservesiegers, Cyan WE v. Celebration-Donnerwetter. Zum 2. Reservesieger ernannte die Körkommission einen Hengst mit Namen Die Dritte Dimension WE v. Dreidimensional AT NRW-Dimension AT NRW. Als Züchter und Aussteller zeichnet hier die Zuchtgemeinschaft Gerdes verantwortlich.

Bester Springer wurde Mr. Montgomery WE v. The Breas My Mobility-Contendros Bube. Züchterin und Besitzerin ist hier Maria Jaspers in Südbrookmerland.

Insgesamt wurden neun Prämien vergeben. Neben den genannten Hengsten wurden Söhne von Dating AT NRW (Z.: Susann-Babett Bescht), Kastanienhof Donnertrommler (Z.: Gestüt Kastanienhof), D-Power AT (Z.: Britta Lübbers), Kachunga (Z.: Elisabeth Wallschlag) und Heidbergs Nancho Nova (Z.: Fredi Schwanewede) herausgestellt.

Das gesamte Ergebnis finden Sie hier.