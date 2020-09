Prinjesdag Fohlen-Auktion steht in den Startlöchern

Noch knapp zwei Wochen ist es hin bis im niederländischen Pferdesportzentrum KNHS in Ermelo eine vielversprechende Kollektion von Spring- und Dressurfohlen unter den Hammer kommt. Gebote können live vor Ort oder im Internet abgegeben werden.

Am 15. September wird in den Niederlanden der Prinjesdag (Prinzentag) gefeiert, an dem der König seine Thronrede verliest. Am gleichen Tag wird auch eine sorgfältig ausgewählte Kollektion mit 62 Dressur- und Springfohlen in Ermelo versteigert – selbstverständlich unter Beachtung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Daher findet die Auktion in diesem Jahr auch unter freiem Himmel statt und nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern wird erlaubt sein.

Das Lot der Fohlen ist im Vorfeld sorgfältig selektiert worden und steht unter dem Motto „The Power of Performance“. Neben den bereits veröffentlichen 59 Fohlen kommen auch drei „Wildcard-Fohlen“ unter den Hammer von Auktionator Koen Olaerts kommen, die bald noch bekannt gegeben werden sollen.

Dressur-Kollektion mit Hinguckern

In der Gruppe der dressurbetonten Fohlen finden sich viele Fohlen aus besten Linien wieder. „Wir glauben, dass wir eine überdurchschnittliche Kollektion mit vielen Hinguckern zusammenstellen konnten“, sagt Lauw van Vliet, der gemeinsam mit Jacques Verkerk die Auswahl getroffen hat. “Es gibt einige Fohlen aus erfolgreichen Stutenlinien, die außerdem sehr typvoll und bewegungsstark sind. Einige der Hengste sind zudem potenzielle Körkandidaten. Die Videos sprechen für sich“, erklärt van Vliet.

So umfasst die Kollektion unter anderem Nachkommen der Grand Prix-Hengste Toto Jr, For Romance, Totilas und Painted Black. Aber auch Nachwuchsstars wie Jameson RS2 und Just Wimphof sind in den Pedigrees vertreten. „Ein auffälliger Sohn von Just Wimphof ist zum Beispiel Power of Dream, gezogen aus einer Johnson-Mutter. Auch der Totilas-Nachkomme Patron du Coeur aus einer Mutter von Stedinger ist ein Fohlen mit enormen Potential“, schwärmt van Vliet.

Beste europäische Linien bei den Springern

Im Lot der Springfohlen, das Fred van Straaten und Willem van Hoof zusammengestellt haben, sind einige der renommiertesten europäischen Stutenlinien vertreten, darunter die der Usha van’t Roosakker, der Qerly Chin oder der Van’t Merelsnest. „Wir denken, dass wir für die September-Edition eine exzellente Gruppe von Springfohlen ausgewählt haben“, sagt Willem van Hoof. “Viele Fohlen stechen durch ihre Abstammung hervor. Aber ich glaube auch, dass wir hinsichtlich der Qualität der Fohlen selbst eine sehr starke Kollektion aufweisen können. Sie beinhaltet Fohlen mit großartigem Exterieur und fantastischer Galoppade – sowohl bei den Stuten als auch den Hengsten.“

Zu den Highlights der Kollektion zählt unter anderem die Chacfly PS-Tochter Chardonnay van Kattenheye Z – eine Enkelin der CSI5*-Stute Sea Coast Ferly. Aber auch Ulise van’t Merelsnest – ein Stutfohlen v. Kasanova de la Pomme aus der Familie von Sapphire and Glasgow van’t Mereslnest – verspricht eine große Zukunft in Zucht oder Sport. Mit Harley Optimus Z ist im Lot zudem ein Dreiviertel-Bruder zum Global Champions Tour–Sieger Harley van de Bisschop vertreten, der aktuell selbst unter dem Iren Bertram Allen in den ganz großen Springen zu sehen ist.

Wer an der Auktion live teilnehmen möchte, sollte sich schnellstmöglich unter info@prinsjesdag.eu dafür anmelden. Um online mitbieten zu können, ist zuvor eine Registrierung unter online.prinsjesdag.eu/register notwendig.

Hier finden Sie die gesamte Fohlen-Kollektion.