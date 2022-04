Rainer Kiel lebt nicht mehr

Rainer Kiel, langjähriger Leiter der Verdener Auktionen und engagiert bei diversen anderen Pferde-Institutionen, lebt nicht mehr. Am Ostersonntag verstarb Kiel nach schwerer Krankheit.

Ab Ende 1984 war Rainer Kiel der Mann, der für die Auktionen des Hannoveraner Verbandes in Verden verantwortlich zeichnete. Kiel folgte auf Hans-Joachim Köhler (1917-1997), den „Erfinder“ bzw. „Wieder-Entdecker“ der Reitpferdeauktionen von Pferdezuchtverbänden nach dem zweiten Weltkrieg.

Während Köhler als großer Hippologe, als Hengstentdecker und auch als Ehemann seiner in den 1960-er Jahren im Springsattel international erfolgreichen Frau Helga fester Bestandteil der Pferdeszene war und auch durchaus Spaß an der Selbstinszenierung hatte, war Kiel eher nüchtern. Er hatte 1980 beim Hannoveraner Verband seine Tätigkeit aufgenommen. Kiel war eher der Typ Organisator, versiert in Verwaltungsfragen. Ab 1986 war der gesamte hannoversche Verwaltungsapparat an die Lindhooper Straße in Verden gezogen, wo ein neues Bürogebäude an der Stirnseite der Niedersachsenhalle entstanden war.

Rainer Kiel, Vater der Zwischenauktionen

Rainer Kiel war es, der die erste „Zwischenauktion“ in Hannover etablierte. Ein Angebot, das sich von den Eliteauktionen abhob. Kürzeres Training in Verden vor Ort, weniger Aufwand, kein Galaabend. Pferde auf diesem Auktionstyp erzielten niedrigere Durchschnittspreise, halfen aber den Züchtern bei der Vermarktung jener Pferde, die zwar gut waren, aber eben nicht „Knaller“ mit internationalem Potenzial darstellten. Zu dieser Sommerauktion gesellte sich im Januar 1986 noch die Winterauktion als weitere Versteigerung.

Zu diesem Zeitpunkt erreichte der Hannoveraner Verband hohe Verkaufsquoten ins Ausland.

Auch der Ausbau turniersportlicher Aktivitäten auf dem an die Auktionszentrale angrenzenden Rennbahngelände fällt in die Zeit von Rainer Kiel. Als Vorsitzender der Verdener Turniergesellschaft war er so unter anderem auch mit der Durchführung der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde betraut. Sie wurden integriert im „Internationalen Dressur- und Springfestival“, einer von mehreren Turniersportveranstaltungen auf dem Verdener Turnierkalender, auf dem auch diverse Hallenturniere zu finden sind.

Nach 24 Jahren als Auktionsleiter wurde Rainer Kiel 2008 in den Ruhestand verabschiedet. Auf ihn folgte zunächst Dr. Günther Friemel. Doch Rente heißt nicht Stillstand. Bis ins Alter von 72 Jahren war Kiel weiterhin Turnierleiter in Verden. 2015 trat er von diesem Amt zurück.

In den letzten Jahren engagierte sich Rainer Kiel als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Pferdemuseums Verden. Seine Gesundheit schränkte ihn in seiner Mobilität zunehmend ein. Am Ostersonntag ist Rainer Kiel nach längerer schwerer Krankheit verstorben.