Ralf Johanshon bleibt Vorsitzender des Westfälischen Pferdestammbuchs

Bei der Delegiertenversammlung des Westfälischen Pferdestammbuchs gab es viele gute Nachrichten für die Pferdezüchter in NRW sowie unter anderem eine einstimmige Wiederwahl von Ralf Johanshon als Präsident.

Das Westfälische Pferdestammbuch in Münster-Handorf meldet in diversen Bereichen steigende Zahlen – bei den Mitgliedern, dem Stutenbestand und den registrierten Fohlen. Auch der Jahresumsatz konnte in 2022 gesteigert werden, von 7,8 Millionen Euro in 2021 auf 7,9 Millionen.

Ralf Johanshon wurde im Rahmen der Delegiertenversammlung einstimmig wiedergewählt und bleibt damit weitere vier Jahre Präsident. Er sicherte „weiterhin westfälisch zuverlässige Arbeit“ zu. Ein Beispiel dafür konnte er direkt vorstellen: Renovierungsarbeiten am Pferdezentrum in Münster-Handorf seien „planmäßig bei Kosten und Fristen“ abgeschlossen worden. Unter anderem wurden die Boxen vergrößert und mit Außenfenstern versehen und die große Veranstaltungshalle renoviert. Dieses Jahr soll ein zweiter Bauabschnitt folgen.

Erfolgreiche Züchter

Der Hengstaufzüchterpreis 2022 wurde Bernd Goeke aus Hamm zuteil, bei dem unter anderem der Millionen teure Siegerhengst 2022 zur Welt kam.

Züchterin des Jahres in der Kategorie Reitpferde wurde Katharina Hadeler aus Rahden im Kreis Minden-Lübbecke. Bei ihr kam unter anderem die überragende Reitpferde-Bundeschampionesse Eivissa zur Welt sowie deren enger Verwandter Revenant, der letztes Jahr Louisdor-Preis Finalist war und seinerzeit ebenfalls Bundeschampion auf dem Dressurviereck in Warendorf wurde.

Im Bereich Reitponys ging die Auszeichnung an Marion Gräfin Stauffenberg aus Ascheberg, die für mehrere gekörte Hengste und Staatsprämienstuten verantwortlich zeichnet.

Im Bereich „sonstige Rassen“ wurde Marc Ebbinghaus aus Dülmen mit seiner „kleinen, aber feinen“ Islandpferdezucht geehrt.

Schließlich wurdeGustav Meyer zu Hartum aus Herford, langjähriger Vorsitzender des Westfälischen Pferdestammbuchs (1997 bis 2012), von den Anwesenden einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.