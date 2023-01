Red Viper – Romadour II-Blut für das Landgestüt Warendorf

Beim Kurzveranlagungstest in Warendorf 2022 hatte der großrahmige Dunkelfuchshengst Red Viper überzeugen können. Und Warendorf ist nun auch seine neue Heimat.

Red Viper steht auf der Liste der Neuzugänge im Landgestüt Warendorf. Für die Reportage in St.GEORG 2/2023 hatten wir den neuen Gestütsleiter Dr. Felix Austermann in seiner neuen Wirkstätte besucht. Dabei erzählte er unter anderem, es sei für ihn ein großes Anliegen, bewährte alte Blutlinien zu erhalten. Red Viper soll genau das tun. Über seinen Vater Romanov geht er auf Dressurvererber Romadour II zurück, der ja wiederum das in der internationalen Sportpferdezucht immens wertvolle Ramzes-Blut vertritt.

Red Viper ist ein jetzt vierjähriger KWPN-Hengst, der in den Niederlanden bei C. Kerbert aus Enschede zur Welt kam. Sein Vater ist der Grand Prix-erfolgreiche Oldenburger Rohdiamant-Sohn Romanov. Auf der Mutterseite geht es weiter mit dem Lord Sinclair-Sohn Sir Sinclair und dem KWPN-Hengst Cabochon, Vater mehrerer Grand Prix-Pferde. Die Mutter Zolena ist beim KWPN als Elitestute gelistet. Sie war vierjährig beste Stute beim Pavo Cup und vertrat die Niederlande fünf- und sechsjährig bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde.

Red Viper war 2022 bei der KWPN-Körung dabei, gehörte aber nicht zu den Auserwählten. Dafür erhielt er das Go vom Oldenburger Zuchtverband, für den er auch bei der Kurz-Veranlagungsprüfung in Warendorf angetreten ist. Dort präsentierte er sich am ersten Tag unter dem eigenen Reiter noch recht fest und reichlich eng. Unter Fremdreiterin Jana Freund war er ein anderes Pferd, wurde er von Minute zu Minute lockerer, schwingender und elastischer und der am Vortag noch gebundene Schritt war regelmäßig und großzügig im Raumgriff. Die Wertnoten waren entsprechend: Trab 8,5, Schritt 8,8, Galopp 9,0, Rittigkeit 8,8, Leistungsbereitschaft 9,0, Gesamtnote 8,8. Er war damit Prüfungsbester.

Weitere Infos finden Sie auf der Landgestüts-Website.