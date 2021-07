Rekord-Auktionsergebnis der Trakehner Fohlen in Münster-Handorf

Bei den Trakehnern noch nie dagewesene 85.000 Euro kostete das teuerste Fohlen der gestrigen Hybridauktion im Rahmen des Trakehner Bundesturniers in Münster-Handorf – auch wenn die 2021er Zukunftshoffnungen zwischendurch ganz schön Wasser treten mussten.

Man könnte sagen, Kinshasa, die neue Trakehner Fohlen-Preisrekordlerin, hat schon mal für ihre neue Heimat geübt. Kurz bevor die Auktion in Münster-Handorf startete, öffnete der Himmel seine Schleusen und setzte den Platz unter Wasser. Und viel Wasser wird Kinshasa auch in ihrer neuen Heimat haben. Denn ihre neuen Besitzer, die 85.000 Euro in die Millennium-Tochter aus einer Mutter des CCI4*-erfolgreichen Glücksruf (Kai-Steffen Meier) investierten, sind auf dem Trakehner Gestüt Gut Söl’ring auf der Insel Sylt zuhause.

Geboren wurde Kinshasa bei Ilonka Danowski und Frank Martens-Bruhns in Diersdorf, einem Ort in Niedersachsen, genauer gesagt in der Nordheide. Schon Kinshasas Mutter Kia Ora kam hier zur Welt. Die wiederum ist eine Enkelin der Kira K, die einst von Ingrid Klimke sportlich eingesetzt wurde. Vater Millennium braucht nicht näher beschrieben zu werden. Er lieferte Siegerhengste, Auktionsspitzen und Sportpferde für alle deutschen Warmblutzuchtverbände.

Das zweitteuerste Fohlen kostete 25.000 Euro und kam bei Sabine Langels in Schäplitz zur Welt: Kanté v. Blanc Pain-Freudenfest-Exclusiv, der an Nicole Derlin in Schleswig-Holstein veräußert wurde.

Sir Surprise v. United Affair-Oliver Twist-Biotop war mit 23.000 Euro nur wenig günstiger. Er kam bei Peter Michael Heinen in Issum zur Welt und wird nun bei Renate Weber in Hamburg groß, der auch der Vater United Affair gehört, seinerzeit Reservesieger der Körung.

Auch der Durchschnittspreis stellt einen neuen Rekord dar: 15.024 Euro für die 21 Fohlen. Das Fazit des stellvertretenden Zuchtleiters Neel-Heinrich Schoof: „Das war eine außergewöhnliche Fohlenauktion in vielerlei Hinsicht. Das Bieterinteresse war sensationell und wir hatten zahlreiche Online Gebote aus dem Inland, dem europäischen Ausland und Nordamerika. Und ein so wetterfestes Helferteam und Auktionspublikum findet man vermutlich nur bei den Trakehnern.“

