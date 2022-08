Riedlinger Fohlenmarkt 2022: Tobago-Sohn erzielt Spitzenpreis

Der Tobago-Sohn „The Winner“ war das am teuersten bezahlte Fohlen bei einer der ältesten Traditionsveranstaltungen Baden-Württembergs, dem 65. Riedlinger Fohlenmarkt. 90 Prozent der Fohlen fanden neue Käufer zu einem Durchschnittspreis von 8773 Euro. Auch Ponyfohlen waren im Angebot.

Riedligen an der Donau lockte viele Käufer an. Bei der 65. Auflage des Riedlinger Fohlenmarkts machte ein Springfohlen das Rennen in Sachen Spitzenpreis. Für 17.500 Euro wurde Hengstfohlen The Winner v. Tobago Z, aus der Quirevella v. Quidam de Revel, einer Mutter, die selbst S-erfolgreich war, zugeschlagen. Züchter sind die Familie Hynek aus Bütthard. The Winner bleibt im Ländle, Käufer ist „ein renommierter Springstall aus Baden-Württemberg“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg.

Der Durchschnittspreis von 8773 Euro basierte auf einem Preisgefüge ohne nennenswerten Ausreißer nach oben. Dabei erzielten 14 Fohlen Preise jenseits von 10.000 Euro. Zehn Fohlen fanden neue Besitzer aus dem Ausland. Neben anderen Betrieben zählten auch das Gestüt Birkhof (3) und das Haupt- und Landgestüt Marbach (2) zu den Käufern beim Riedlinger Fohlenmarkt.

Das Angebot ergänzten fünf Ponyfohlen. Hier gab es eine doppelte Preisspitze. Jeweils 8.000 Euro waren Cosmopolitan II v. FS Champion de Luxe-Marsvogel xx; Z.: Gisa Barthel, Wald, und Die oder Keine v. Diamonds Gold-FS Champion de Luxe; Z.: Josef Lutz, betrug dadurch 6350 Euro.