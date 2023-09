Rock Forever I lebt nicht mehr

Der beliebte Vererber Rock Forever I ist tot. Der westfälische doppelt veranlagte Hengst wurde 20 Jahre alt.

Die Hengststation Holkenbrink meldete am Montag, dass Rock Forever am 17. September im Alter von 20 Jahren eingeschläfert werden musste. Die Hengststation war über die gesamte Karriere als Deckhengst das Zuhause von Rock Forever I, dem für seine sportlichen Leistungen das Suffix NRW verliehen wurde. Er hinterlässt ein bedeutendes Erbe.

Sportkarriere: steil nach oben

2003 erblickt der Dunkelbraune bei seinen Züchtern Maria und Heinz Könemann das Licht der Welt. Könemann hatte seine Landstreicher-Damokles-Pilot-Tochter Lady Sunshine mit dem Doppelvererber Rockwell angepaart. Das Produkt dieser Anpaarung avanciert zweieinhalb Jahre später zum Reservesieger bei seiner Körung in Münster-Handorf. 2006 absolviert der auf Rock Forever I getaufte Hengst seine Hengstleistungsprüfungen und wird von Henrike Sommer in den Sport gebracht. Prompt qualifiziert er sich für das Bundeschampionat und trabt dort zu Bronze bei den dreijährigen Reitpferdehengsten. Erfolgreich geht es sportlich weiter für den viel frequentierten Westfalen. Nach dem Titel Westfalenchampion in Münster-Handorf wird er Vize-Bundeschampion 2007. Danach übernimmt Oliver Oelrich die Zügel des talentierten Hengstes und reitet ihn erneut zum Titel Westfalenchampion. Dieses Mal bei den fünfjährigen Dressurpferden 2008, zu Silber bei den Bundeschampionaten sowie Platz sechs bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde.

Achtjährig ist Rock Forever dann bereits Seriensieger in Klasse S, im Nürnberger Burg-Pokal Finale wird er unter Oliver Oelrich Dritter im Finale und gewinnt die Kür. Die Tochter der Besitzerfamilie, Sophie Holkenbrink, darf fortan Platz nehmen auf dem Rücken des Rockwell-Sohnes. Das Paar gewinnt die westfälische Meisterschaft 2013 und ist Teil des Finals bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Sophie Holkenbrink fördert Rock Forever weiter bis auf Grand Prix-Niveau. Viele Erfolge feiert das Paar bis zur Klasse S***. Bei der FN sind bis heute 31 Siege in der Schweren Klasse verzeichnet. Sein Talent fürs Viereck hat Rock Forever daneben als Deckhengst weitergegeben.

Züchterisches Juwel

Über die Mutterseite vereint Rock Forever die großen Vererber Landgraf I, Ladykiller xx und Capitol in sich. Wenngleich alles Legenden aus dem Segment Springsport. Seine direkte Großmutter und Urgroßmutter waren selbst im international Sport erfolgreich, wie beispielsweise die Pilot-Stute Prinzess/Meredith Michaels-Beerbaum. Aus Rock Forevers Mutter Lady Sunshine sind zwei weitere erfolgreiche Hengste hervorgegangen. Zum einen sein Vollbruder Rock Forever II, der unter Myriam Anhalt im letzten Jahr noch bis Klasse S*** im Viereck platziert war, zum anderen ist da ein weiterer Bruder, Revolverheld, zu nennen. Letzterer machte unter Anja Plönzke Karriere als Dressurpferd und ging im letzten Jahr im Para-Dressursport unter Melanie Wienand.

Rock Forever I ist jedoch der erfolgreichste Nachkomme von Lady Sunshine. Seine Söhne und Töchter haben im Sport bisher fast eine halbe Million Euro verdient, 786 eingetragene Nachkommen hat Rock Forever I. 51 davon sind in der Dressur bis Klasse S erfolgreich, acht sind es im Springen, ein Nachkomme stellt seine vielseitige Veranlagung in der Vielseitigkeit erfolgreich unter Beweis auf S-Niveau. Das Erbe von Rock Forever wird von 34 gekörten Söhnen weitergetragen, nicht weniger als 44 Zuchtstuten v. Rock Forever tragen die Staatsprämie oder Prämie. Im Grand Prix-Sport sind 14 seiner Nachkommen erfolgreich, am bekanntesten sein dürften Revenant/Rudolf Widmann (Louisdor-Preis Finalist 2022), Riptide/Mathis Goerens (LUX) oder auch Rihanna Forever und Riccio.

Abschied mit 20 Jahren

Familie Holkenbrink nimmt in den sozialen Medien Abschied von ihrem Hengst: „Traurig und zugleich sehr dankbar nehmen wir Abschied von unserem bewährten und geliebten Vererber Rock Forever NRW von Rockwell-Landstreicher-Damokles-Pilot aus der Zucht von Maria und Heinz Könemann aus Gronau Epe.

Am 17. September 2023 mussten wir ihn im Alter von 20 Jahren einschläfern lassen.

Er hat sein gesamtes Beschälerleben auf unserer Station verbracht und genoss in jeder Hinsicht Familienanschluss.

Er hinterlässt eine große Lücke in Zucht und Sport und wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Familie Holkenbrink“

