Samba Hit II 2018 im Natursprung über Neustadt/Dosse zu beziehen

Nach dem Tod seines älteren Bruders Samba Hit I wird nun Samba Hit II für den Erhalt der Hengstlinie im Brandenburger Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse sorgen.

In der Meldung des Haupt- und Landgestüts heißt es: „Mit seinem Tod hinterlässt Samba Hit I eine große Lücke, dennoch hoffen wir, dass Samba Hit II an seine sehr positive Vererbungsleistung aus seinen ersten Deckjahren in Brandenburg-Anhalt anschließen kann und in die Fußspuren seines Bruders tritt.“

Die Samba Hit-Brüder – fünf an der Zahl – haben noch eine berühmte Schwester: die viel zu früh verstorbene Poetin, Bundeschampionesse, Weltmeisterin der jungen Dressurpferde und damalige Auktionsrekordlerin. Sie alle vertreten über ihre Mutter Poesie v. Brentano II den berühmten P-Stamm aus Neustadt/Dosse, aus dem auch noch weitere Siegerhengste hervorgingen, z.B. Don Royal v. Don Juan de Hus und allen voran Isabell Werths große Nachwuchshoffnung Belantis v. Benetton Dream.

Karriere in Zucht und Sport

Auch Samba Hit II verließ seine Körung als Siegerhengst. Das war 2004. Im Jahr darauf gewann der Hengst seine Leistungsprüfung und war im selben Jahr im Finale des Bundeschampionats. Das glückte auch auch im Folgejahr. Ausgebildet ist der Hengst bis Prix St. Georges und Intermédiaire I.

Samba Hit II deckte eine Weile in den Niederlanden. Aus dieser Zeit stammt der auch in Oldenburg gekörte Chin Chan sowie die Dressurpferde Santo Domingo (Intermédiaire I) und Brokaat Granta (Intermédiaire I) sowie das Grand Prix-Pferd Bellissimo L.

In Neustadt/Dosse hinterließ Samba Hit II den gekörten Samba’s Sensation sowie die Siegerstute 2010 namens Glückskind. 2018 soll Samba Hit II auf der Station Steinberg bei Christian Lehmann im Natursprung zum Einsatz kommen. Die Decktaxe liegt bei 600 Euro.

