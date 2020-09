Schlieckau: Hauchdünne Entscheidung im 14-Tage-Test

Schlieckau, Neustadt (Dosse) und Adelheidsdorf sind die drei Prüftstationen für die herbstlichen 14-Tage-Tests. Die Ergebnisse von Schlieckau liegen nun vor – fast hätte es ein Unentschieden gegeben.

22 Hengste hatten sich der Prüfkommission präsentiert. Der Sieger kam auf eine gewichtete Endnote von 8.68. 8,65 lautete das Ergebnis des Zweitplatzierten. Knapper geht es kaum.

Am Ende konnte das Gestüt Schafhof den Klassenprimus mit nach Hause nehmen: den von Guido Kamphorst in Nordhorn gezogenen Fiducioso v. Foundation-Dancier. Er überzeugte nicht nur durch überdurchschnittliche Grundgangarten (Trab 9,0, Galopp und Schritt je 8,5), sondern auch mit Leistungsbereitschaft (9,0) und Rittigkeit (9,0 bzw. 9,5 durch den Fremdreiter). Fürs Springen gab es zudem auch noch eine Endnote von 8,28.

Der Hengst mit der 8,65 war der Oldenburger Laudate Dominum v. Lord Leatherdale-Fürst Fugger aus der Zucht der ZG Gick/Meiners in Garrel und ausgestellt von der Station Hoffrogge. Was man bei dieser Abstammung kaum erwartet – Laudate Dominum erzielte das beste Springergebnis des gesamten Lots, in dem auch Söhne von Eldorado van de Zeshoek etc. vertreten waren: eine 8,6. Seine Grundgangarten beurteilten die Richter mit 8,5 für den Galopp sowie Trab und Schritt je 8,0. Für die Rittigkeit erhielt er Neuner-Noten und kam so am Ende auf eine 8,41.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.