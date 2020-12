Schlieckau: Vier Trakehner Hengste gekört

Bei einem Sonderkörtermin in Schlieckau haben vier Hengste vom Trakehner Verband das Prädikat „gekört“ erhalten.

Die Körkommission traf sich Anfang Dezember in Schlieckau „im Rahmen eines vom Gesamtvorstand in seiner Eigenschaft als Zuchtausschuss genehmigten Sonderkörtermins“, wie es in der offiziellen Pressemitteilung des Trakehner Verbandes heißt. Bereits im Oktober war der Helium-Sohn Rheinglanz beim Trakehner Hengstmarkt 2020 zum gefeierten Siegerhengst erklärt worden, insgesamt konnten in Neumünster zwölf Hengste gekört werden. Letzte Woche kamen dann noch einmal vier Vererber neu hinzu, die sich ebenfalls auf dem Pflaster, beim Freilaufen und -springen sowie auf der Dreiecksbahn beweisen mussten.

Ein positives Körurteil gab es in Schlieckau für New Hope v. Ivan-Monteverdi aus der Zucht von Dr. Sabine Kliesch, die im Rahmen der Besitzergemeinschaft „Home of Stallions“ auch noch Mitbesitzerin des Rappen ist. Der Hengst war bereits im Katalog für die Körung im Oktober aufgeführt, trat dort aber nicht an.

Ebenfalls gekört ist nun Schäplitzer v. His Moment-Exclusiv (Z. u. A.: Bernhard Langels), der in Neumünster nach dem Freispringen ausgefallen war. Auch Inzaghi v. Mescalero, ein Sohn der vielfach ausgezeichneten Inschi’s Songline v. Songline, erhielt ein positives Körurteil. Die Besitzergemeinschaft Niederberghaus/Baune stellte den Dunkelbraunen aus der Zucht von Dagobert Vester aus, der 2018 bereits Preisspitze der Trakehner Fohlenauktion war.

Als gekört und eingetragen in das Hengstbuch 1 konnte der bereits fünfjährige Hymnus v. Grimani-Kentucky (Z. u. A.: Antoinette Funck) den Körplatz verlassen. Der Rappe hatte dieses Jahr bereits seinen dressurbetonten 50-Tage-Test in Adelheidsdorf mit der Endnote 7,94 erfolgreich abgeschlossen.