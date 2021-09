Sieben Fohlen über 10.000 Euro bei 29. Luhmühlener Online-Fohlenauktion

Am 11. und 12. September wurde die 29. Luhmühlen Online-Fohlenauktion ausgeführt. Den Spitzenpreis dieser Auktion erreichte ein Stutfohlen von Bonds mit 15.750 Euro.

Über Clipmyhorse und und via Livestream wurden 45 ausgesuchte Fohlen mit Fotos und Videos vorgestellt für die Fohlenauktion. Dabei waren Zuschauer und Interessenten aus acht Nationen, die nach Fohlen Ausschau hielten. Das Angebot umfasste Fohlen für Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Zucht aus leistungserfolgreichen Müttern.

Unter den Dressurfohlen erweckte eine Bonds-Tochter (Mutter v. De Niro-Rousseau) die größte Begehrlichkeit. Für 15.750 Euro wechselte sie den Stall von der Zuchtgemeinschaft Lorenz-Krogmann in einen bekannten Ausbildungsstall. Direkt dahinter reihte sich ein Stutfohlen v. Von und zu-Quaterback aus der Zuchtgemeinschaft Bechstein & Goetze ein. Für 12.250 Euro wurde es an einen Kunden aus Bayern verkauft. Ebenfalls die 10.000er Marke schaffte ein Rapphengst v. Maracana-Sir Donnerhall aus der Zucht der ZG Masche & Klopp. Es wurde an einen Aufzuchtstall in Baden-Württemberg verkauft.

Auch bei den Springfohlen wurden Gebote über 10.000 Euro abgegeben. Ein Hengstfohlen von Cornet Obolensky-Diacontinus gelangte für 11.500 Euro direkt an einen Springreiter. Der Züchter ist Walter Dietrich. Zweitteuerstes Fohlen war ein Stutfohlen, das für 7.500 Euro an einen Sportreiter ging, Abstammung: Grey Top-Tinka’s Boy (Z.: Katja Stemmler). Ebenfalls eines der teuersten Springfohlen war der Elite-Championatssieger v. Viscerado, aus einer erfolgreichen Springstute v. Askari-Don Juan. Er wechselte den Besitz von Züchterin Wiebke Otten an ein Landgestüt.

Außerdem fand ein Askari-Convoi-Fohlen bei der Besitzerfamilie von André Thiemes Chakaria ein neues Zuhause. Mit einem Durchschnittspreis von 7.068 Euro und sieben Fohlen, die für über 10.000 Euro versteigert wurden, ist die Auktionsleitung zufrieden. Die Ergebnisse der gesamten Fohlenauktion gibt es hier.