Siegerhengst Solo Dancer und Hengst Fortnite 160.000 Euro-Preisspitzen bei Oldenburger Elite-Auktion

34 Offerten für die Zucht, den Dressur- und den Springsport erhielten heute bei der 99. Oldenburger Elite-Auktion einen Zuschlag. Für sechs Pferde legten Käufer mehr als 100.000 Euro an. Bestbezahlte Pferde waren der Siegerhengst der Sattelkörung Solo Dancer sowie ein siebenjähriger Hengst v. For Romance I.

Der Sattelkörungs-Sieger Solo Dancer wird in Deutschland bleiben. Für den Sohn des mittlerweile gelegten So Unique aus einer Dante Weltino-Fürst Romancier-Mutter legten Käufer 160.000 Euro an. Der Dunkelbraune wird künftig in einem renommierten Dressurstall beheimatet sein, heißt es in der Pressemitteilung des Oldenburger Verbandes.

Den gleichen Preis erzielte die Katalognummer 4, der siebenjährige Hengst Fortnite v. For Romance I. Der Oldenburger aus einer Don Schufro-Sandro Hit-Mutter erblickte im Gestüt Lewitz das Licht der Welt und wurde von der Lövsta Stutteri AB (Schweden) ausgestellt. Fortnite wird künftig seine Box in den USA beziehen. Seine dritte Mutter All Day Long ist Schwester des bedeutenden Vererbers Sandro Song.

Eine U25-Dressurreiterin aus Baden-Württemberg wird demnächst im Sattel des dreijährigen Sezuan-Sohnes Sergio sitzen. Der Hengst erhielt am Freitag ein positives Körurteil, gezogen wurde er von Siegfried Beinroth (Braunschweig). 120.000 Euro legten Käufer für den Hengst aus einer Ampere-Don Frederico-Mutter an.

Zwei weitere Pferde wurden für den nächsthöchsten Preis von 105.000 Euro zugeschlagen: Zum einen der fünfjährige Cornetto v. Cornet Obolensky-Cassini II-Candillo Z.: Hermann Theiss, Gemünden, A.: b-Horses, Eckernförde). Cornetto wird seine Box in Hamburg beziehen. Zum anderen wurde der fünfjährige Valentino v. Vitalis-Don Frederico-Londonderry (Z.: Sigrid Schmidt, Villingen-Schwenningen, A.: Heinrich Giesselmann, Barver) an einen Olympia-Stall in Schweden zugeschlagen.

Circa ein Drittel des Auktionslot fand Käufer aus dem Ausland. Die Oldenburger Offerten werden unter den Sattel von Kunden aus Italien (3), Schweden (2), Ungarn (2), USA (2), Irland (1), Liechtenstein (1), Niederlande (1) und Portugal (1) kommen. Insgesamt wurden bei der Oldenburger Elite-Auktion 1.650.500 Euro umgesetzt. Der Durchschnittspreis betrug rund 49.000 Euro.

