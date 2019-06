Sir Heinrich-Tochter erzielt Spitzenpreis bei Westfälischer Sommer-Auktion

Am Sonntag kamen im Westfälischen Pferdezentrum 30 Dressur-Youngster unter den Hammer. Die Preisspitze der Sommer-Auktion konnte einmal mehr Fürst Heinrich stellen.

Für 38.000 Euro wechselte die vierjährige Sally v. Sir Heinrich-Sacre Coeur (Z.: Marlies Weber) bei der Sommer-Auktion in Münster-Handorf den Besitzer. Zukünftig wird die schwarzbraune Stute in Hessen beheimatet sein. Zum zweitteuersten Pferd avancierte die Katalognummer eins, Di Stefano. Der großrahmige Dante Weltino-Sohn aus einer Vitalis-Mutter ging für 32.000 Euro ebenfalls an Käufer aus Hessen. Bei 31.000 Euro fiel der Hammer für den dreijährigen Farrokh v. Fürstenball-Ehrentusch.

Insgesamt erzielten die 30 Nachwuchstalente einen Durschnittspreis von 17.500 Euro, der Gesamtumsatz lag bei 535.000 Euro.

Alle Ergebnisse der Sommer-Auktion finden Sie hier.