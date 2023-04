Sonderausgabe der Performance Plus-Auktion

Die 10. Ausgabe der Performance Plus Auktion wird eine ganz besondere sein: eine Elite-Auktion!

Die drei Organisatoren, Stal Wetzelaer, MT-Stables und Reesink Horses, haben für diese Jubiläums-Online-Auktion eine sehr strenge Auswahl getroffen. Daher ist die Qualität der Pferde besonders hoch, wie es sich für eine Eliteauktion gehört. Mehr als 25 Pferde werden versteigert. Wie zum Beispiel:

Full of Dreams v. Fürstenball-Spörcken

Ein dreijähriger gekörter Hengst (Mecklenburg-Vorpommern und Oldenburg) und Halbbruder des erfolgreichen Hengstes Frankie Lee.

So Extreme

Ein vierjähriger Qualitätshengst aus der fantastischen Kombination Secret-Rousseau. https://youtu.be/Eu112ijVnMk

Onarijke VR

Eine vier Jahre alte Stute v. Blue Hors Romanov-Jazz. Sie nahm am niederländischen Pendant zum Bundeschampionat teil. Onarijke VR ist sehr interessant für Sport und Zucht. https://youtu.be/agzYc-ffBeo

McKenzy JHL

Ein sechsjähriger gekörter KWPN-Hengst v. Alexandro P-W V Saron. Ein beeindruckender, selbstbewusster und talentierter Hengst. https://youtu.be/Qv7rce5e5ms

Madison Ave

Sechs Jahre alte Oldenburger Stute v. For Romance-Fidertanz. Teilnehmerin des Brillantrings in Rastede bei der Oldenburger Elitestutenschau. Sie erhielt hohe Noten beim KWPN und wurde Zweite im Finale des Subli-Cups beim Jumping Amsterdam. https://youtu.be/rtOMlrrBIaY

Feuerkranz

Eine 13-jährige Grand Prix Stute v. Editoria- Gribaldi. Sie war erfolgreich mit Brigitte van der Hagen-Nijst aus Spanien (>68%). https://youtu.be/LQOiA7Zi6BI

Die Online-Versteigerung beginnt am Freitag, den 28. April und endet am Montag, den 1. Mai, bis 20.00 Uhr. Alle Informationen sind auf der Website www.pplus.auction zu finden. Wie üblich sind alle Pferde umfassend tierärztlich untersucht und können nach Vereinbarung besichtigt und getestet werden. Sie können sich dazu an Ginouque wenden: +31 628140077 oder [email protected].