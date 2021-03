Sport Pro Horses 2021 Online-Auktion: Talentierte Youngster, gekörte Hengste und Grand Prix-Pferde

Sport Horses Pro, der im niederländischen Uden beheimatete Dressurstall, veranstaltet seine zweite Online-Auktion. Vom 22. März bis 26. März kommt eine exklusive Kollektion von Dressurpferden unter den virtuellen Hammer.

Bei der Sport Pro Horses Online-Auktion 2021 stehen neun qualitätsvolle Dressurpferde zum Verkauf – angefangen bei hoch talentierten Youngstern über international erfolgreiche Grand Prix-Pferde bis hin zu zwei gekörten Hengsten – Bojengel und Surprice. In dem interessanten Lot finden sich demnach Pferde für unterschiedlichste Ansprüche und Einsatzbereiche.

Die Kollektion

Eine Offerte für das große Viereck ist zum Beispiel die neunjährige KWPN-Stute Hokypoky v. Zhivago-Charisma. Bereits bis auf Prix St.Georg-Niveau ausgebildet, bringt die Fuchsstute eine sehr gute Arbeitseinstellung und ein herausragendes Interieur mit. Ihre drei Grundgangarten sind von erster Güte, wobei der Schritt besonders heraussticht. Mit Dirk-Jan van de Water im Sattel gewann Hokypoky bereits 2018 den Titel bei den niederländischen Meisterschaften auf Z1-Level. Hier steht ein überdurchschnittlich rittiges und bereits im Sport bewährtes Pferd zum Verkauf, auf das sich sein Reiter in jeder Situation verlassen kann!

Ebenfalls Teil der Kollektion ist der gekörte und im Sport erfolgreiche Surprice v. Sir Donnerhall-Prince Thatch XX. Einen besseren Lehrmeister als diesen 14-jährigen Oldenburger Hengst kann man sich wohl kaum wünschen … Der Schönling in dunkler Jacke überzeugt durch seine Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und von Natur aus sehr gute Bewegungen, wobei der starke Galopp ganz besonders hervorzuheben ist. Auch als Vererber hat er bereits einige bemerkenswerte Nachkommen vorzuweisen, darunter die Stute Superb 2, die beim CDI4* Achleiten unter Isabell Werth mit über 72 Prozent im Prix St.Georges bewertet wurde. Eine tolles Angebot für Junioren oder Junge Reiter, die von diesem Hengst noch ganz viel lernen können!

Die gesamte Kollektion finden Sie hier.

Probereiten & Mitbieten

Wer eines der Pferde vorher persönlich besichtigen oder ausprobieren möchte, kann sich direkt an Sport Pro Horses wenden und einen Termin vereinbaren. Sollten Interessenten aufgrund der Corona-Pandemie nicht reisen können, ist auch ein Kennenlernen über Facetime oder eine andere Videoplattform möglich. Das Team von Sport Pro Horses leistet gerne Unterstützung!

Wer ein Gebot abgeben möchte, kann sich ganz einfach online registrieren. Die Auktion startet am 22. März um 18 Uhr. Am 28. März ab 18 Uhr beginnt das Bid Up, dabei werden die Auktionen für die einzelnen Pferde dann nacheinander beendet.

Alle Informationen: https://sportprohorses-auction.com/