Sporttest München: Bestergebnisse von Comme Cavelle, Con Casall, Rockingham und Dream Royal

In München-Riem ging heute der zweite Sporttest 2024 für vier- und fünfjährige Dressur- und Springhengste zu Ende. Die Vertreter eines Gestüts aus Niedersachsen war besonders erfolgreich.

Bei den vierjährigen Springhengsten im Sporttest München-Riem waren sechs angetreten, einer fiel aus, weil der Anmelder ihn zurückgezogen hatte, Cornet’s Champ CM. Bester der verbliebenen fünf war ein Hannoveraner Vertreter des Haupt- und Landgestüts Marbach, Comme Cavelle v. Comme Prévu-Pasco. Der von Wolfgang Reich in Heidenheim gezogene Dunkelbraune war beim DSP unter dem Sattel gekört worden und ist seither in Marbach zuhause. Bei seinem Test in München kam er nun auf eine Gesamtnote von 8,36. Sein Springvermögen wurde mit 8,5 bewertet, die Manier mit 8,2. Der Galopp erhielt ebenfalls eine 8,5, die Rittigkeit wieder 8,2 und der Gesamteindruck bei der Bewertungskommission war eine 8,5.

Während Comme Cavelle ein Comme il faut-Enkel ist, ist der mit nur drei Hundertsteln Abstand zweitbeste Hengst ein direkter Sohn. Der 2020er DSP-Prämienhengst Chameleon wurde von der PBM Pfefferle GmbH aus einer Carano-Sir Shostakovich xx-Mutter gezogen und vertritt den Holsteiner Stamm 6879, der unter anderem die Corrado-Brüder hervorgebracht hat. Die dritte Mutter brachte zudem den gekörten und 1,60 erfolgreichen Chellano Z. Jetzt in München überzeugte der Schimmel mit 8,6 im Vermögen, 8,2 für seine Manier, 8,0 für den Galopp, 8,4 in der Rittigkeit und 8,5 im Gesamteindruck.

Fünfjährige Springpferde

Bei den fünfjährigen Springpferden haben alle sechs Kandidaten ihre Prüfung abgeschlossen. Der mit Abstand Beste unter ihnen war der 2021 für den Mecklenburger Verband gekörten Con Casall v. Canoso-Stakkato Gold-Casall, gezogen und beheimatet im Gestüt Sprehe. Der Braune ist Holsteiner und überzeugte in München die Richter, die ihm eine 9,24 gaben. Das Vermögen bewerteten sie mit mit 9,0, die Manier mit 9,2. Die gleiche Note gab es im Galopp. Rittigkeit und Gesamteindruck waren der Bewertungskommission eine 9,5 wert.

Auch der zweitbeste Hengst kam von Sprehe und ist in Mecklenburg gekört: Orient Gold, der bis dato einzige gekörte Sohn des großen Franzosen Orient Express in Deutschland. Heinrich Ramsbrock hatte den Hannoveraner Fuchs aus einer Cornet Obolensky-Pilot-Mutter gezogen, ehe er zu Sprehe ging. Orient Gold erhielt eine Gesamtnote von 8,78, bestehend aus 8,8 im Vermögen, 8,7 in der Manier, 8,6 im Galopp, 9,0 für die Rittigkeit und 8,8 für den Gesamteindruck.

Vierjährige Dressurhengste

Bester unter den vierjährigen Dressurhengsten war der Trakehner Rockingham v. Saint Cyr-Kaiser Wilhelm-Tuareg (Z.: Mathias Klev) mit Moritz Gehrmann. Der Reservesieger seiner Körung 2022 überzeugte mit 8,5 in allen drei Grundgangarten sowie dem Gesamteindruck plus 9,5 für die Rittigkeit. Damit kam er auf eine gewichtete Endnote von 8,8.

Die zweitbeste Bewertung von 8,28 erhielt mit Kaiser’s Erbe der 2022er Siegerhengst der Trakehner Körung. Er ist ein Sohn des Dalera- und Millennium-Vaters Easy Game aus einer Van Deyk-Gajus Mutter (Z.: A.J.M Stegge) und war vom Dressurstall Meggle angemeldet worden. Seine Einzelnoten: 8,5 im Trab, 8,0 in Galopp und Schritt, 8,5 in der Rittigkeit und 8,3 im Gesamteindruck.

Von ursprünglich sechs vierjährigen Dressurhengsten hatte einer den Test nicht beendet, D-Tox Life v. Don Olymbrio L. Er wurde von der Bewertungskommission beim Fremdreitertest aus der Prüfung genommen wegen „einer leichten Unregelmäßigkeit im Gang“, so die Richter.

Fünfjährige Dressurhengste

Die fünfjährigen Dressurhengste waren zu dritt und haben alle ihren Test beendet. Bester unter ihnen war der einstige DSP-Siegerhengst und Testbester des Vorjahres, Dream Royal v. Don Royal-Quadroneur (Z.: Frank Klakow). Der statiöse Rappe, der auch schon Bundeschampionatsfinalist war, erhielt eine 8,56. Die ergab sich aus 9,0 in Trab und Galopp, 7,5 im Schritt, 8,6 in der Rittigkeit und 8,8 im Gesamteindruck.

Nicht ganz, nur fast den Top Score erreichte der Hannoveraner Hengst dieses Namens. Er folgte mit nur einem Hundertstel Abstand auf Rang zwei. Der Top Gear-Fürst Romancier-Lauries Crusador xx-Sohn (Z.: ZG Holten, den Ines Fleischmann angemeldet hatte, kam auf die Wertnoten 8,0 (Trab), 8,5 (Schritt und Galopp), 9,0 (Rittigkeit) sowie 8,5 (Gesamteindruck).