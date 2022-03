Sporttest Verden: Bestnoten für For Kingdom und Ibiza Dream, viele Abbrüche

In Verden ging heute der Sporttest der vier- und fünf- bzw. wegen Corona ja auch sechsjährigen Hengste zu Ende.

15 vierjährige Hengste traten zur Prüfung an, fünf beendeten sie vorzeitig. Zwei wurden zurückgezogen, bei drei anderen war es eine Entscheidung der Bewertungskommission.

Das beste Ergebnis von allen erzielte ein Halbbruder der ehemaligen Dressurpferde-Weltmeisterin Woodlander Farouche mit Namen For Kingdom. Er ist ein Sohn des For Emotion aus der Dornröschen v. Dimaggio-Caprimond, die eben auch Woodlander Farouche zeugte. Züchterin beider Pferde ist die Britin Lynne Crowden. Angemeldet und vorgestellt wurde For Kingdom von Pascal Kandziora. Der Hengst kam auf eine Gesamtnote von 8,81, die sich aus Trab 9, Galopp 8,8, Schritt 7,8, Rittigkeit 9,3 und Gesamteindruck 9,0 ergab.

Zweitbester war der KWPN-Hengst Most Wanted Nero v. Morricone-Donnerball-Wolkentanz II, den Bart Desender für das Gestüt von Bellin vorstellte. Seine 8,38 setzte sich zusammen aus Trab 8,2, Galopp 8,0, Schritt 8,7, Rittigkeit und Gesamteindruck je 8,5.

Teil des Lots war unter anderem der 2021er DSP-Siegerhengst, Best Future v. Benicio-Don Diamond aus der Zucht von Franz Galneder und angemeldet wie vorgestellt durch Sarah Kelm. Er erhielt eine Gesamtnote von 8,24.

Fünf- und Sechsjährige

Nur acht fünf- bzw. Corona-bedingt auch noch sechsjährige Youngster waren nach Verden gereist, von denen einer ausfiel. Das beste Ergebnis erzielte der fünfjährige Rheinländer Ibiza Dream v. Asgard’s Ibiza-Dimaggio-Benetton Dream, gezogen und im Besitz von Axel Windeler, vorgestellt durch Josefin Nilsson. Auch bei ihm ergab sich unter dem Strich die 8,81. Seine Einzelnoten: Trab 8,8, Galopp 8,5, Schritt 8,0, Rittigkeit 9,5, Gesamteindruck 9,0.

Zweitbester war mit einer 8,45 der Sporttest-Sieger der Vierjährigen von 2021, Flashbang v. Fürst Jazz-Sir Donnerhall-Fidertanz. Gezogen wurde er von Clemens Renvert in Ahlen, stationiert ist er bei Tobias Schult und im Sattel saß Lisa Lindner. 8,6 im Trab, 8,4 im Galopp, 7,8 im Schritt, 8,8 in der Rittigkeit und 8,5 im Gesamteindruck lauteten die Ergebnisse.

Nicht beendet

Gleich drei Hengste bei den Vierjährigen wurden von der Bewertungskommission aus der Prüfung genommen. Das war zum einen Federer v. Farrell unter Madita Rentz für die Station Sosath, der sich offenbar in der Prüfung vertreten hatte, dann Silent Secret S v. Secret mit Karina Zimmermann-Rothermel für die Dressurhengste Schleier GbR und schließlich Sir Escolar v. Sir Heinrich unter Marcel Schächter für das Landgestüt Warendorf.

Vom Anmelder abgebrochen wurden die Sporttests von Bossa Nova v. Bernay, den Adrian Tempel für Malena Nash aus Düsseldorf vorstellte, sowie Freigeist v. Foundation unter Saskia Kunz für das Landgestüt Celle.

Bei den Fünfjährigen wurde Santiamo GT v. Spörcken unter Ruben Mengual Reig vom Gestüt Tannenhof vorzeitig aus dem „Rennen“ genommen.

Warum die durch die Kommission herausgenommenen Hengste ihre Tests nicht beendet haben, ließ sich im Nachhinein nicht bei allen nachvollziehen, entweder, weil es über Clip my Horse nicht kommuniziert wurde, oder weil die Vorstellungen der Hengste im Archiv fehlten, so bei Silent Secret S und bei Santiamo GT.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.