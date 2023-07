St. Emilion stellt Preisspitze der 22. DSP Online-Fohlenauktion

Gestern Abend ging eine weitere Online-Fohlenauktion des Deutschen Sportpferdes DSP zu Ende. Die Preisspitze wurde nach Schweden verkauft.

Sweet Surprise LH heißt das Spitzenfohlen, das beim Bid-Up für 25.000 Euro zugeschlagen wurde. Die Zuchtgemeinschaft Sportpferde Lepple und Kim-Steffen Hauer waren Züchter und Aussteller des Stutfohlens. Es stammt aus dem ersten Jahrgang des St. Emilion vom Klosterhof in Medingen, der seinerseits über WM-Finalist Suarez ein Sezuan-Enkel aus einer Dante Weltino-Mutter ist.

Die Mutter der kleinen Stute ist eine De Niro-Tochter. Der Rittigkeitsvererber taucht also gleich zweimal im Pedigree auf. Außerdem ist die Mutter eine Vertreterin des Erfolgsstammes, aus dem unter anderem auch Bundeschampionesse Fasine sowie die gekörten und S-erfolgreich Brüder For Romance I und II hervorgingen.

Die weiteren Fohlen waren deutlich günstiger. Zweithöchster Zuschlagspreis waren 10.000 Euro für Forlando, ein For Romance-Zalando-Sohn, den Josef Rief angeboten hatte. Er bleibt in deutscher Hand.

9750 Euro kostete Vialdo v. Vitalis-Quando Quando aus der Zucht von Maik Katzke. Auch er ging nach Schweden.

Der Durchschnittspreis für die 20 Fohlen, die als verkauft angegeben sind, liegt bei 6.650 Euro. Rechnet man das 25.000 Euro-Fohlen raus, liegt man bei 5.684 Euro.

