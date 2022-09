Stella Auctions: Interessante Stuten und Fohlen aus der Zucht von Zuchthof Becker

Am Donnerstag, den 13. Oktober, findet auf dem Waaij Stud in Eemnes (Niederlande) die erste Ausgabe der Stella-Auktionen statt. Nicht weniger als 23 Springfohlen und 32 Zuchtstuten von Zuchthof Becker kommen bei dieser Auktion unter den Hammer. Aus gesundheitlichen Gründen muss Herr Franz Becker sein bekanntes Gestüt verkleinern und versteigert deshalb am Donnerstag, den 13. Oktober, seine Zuchtstuten und Fohlen.

Der Zuchthof Becker ist seit Jahren für erfolgreiche Zuchtprodukte im internationalen Springsport und bei den verschiedenen Hengstkörungen bekannt und so ist diese Auktionskollektion von Stella Auctions vollgepackt mit Qualität. Die 23 Fohlen und 32 Stuten werden am Donnerstag, den 13. Oktober, im Waaij Stud in Eemnes (Niederlande) versteigert.

Am Dienstag, den 11. Oktober, findet hier die Sportpferdeauktion The Youngsters Auction statt und in Zusammenarbeit mit der Organisation von The Youngsters Auction versteigert der Zuchthof Becker zwei Tage später am gleichen Ort. Der Auktionator Johan Wilmink wird die Sammlung am Donnerstagabend live versteigern, und es besteht auch die Möglichkeit, online für die Sammlung zu bieten. Der Eintritt ist frei.

Mehrere Grand-Prix-Stuten in der Sammlung

Stella Auctions ist nach einem der Prunkstücke der Sammlung benannt: der Stakkatol-Tochter Stella. Sie sprang unter dem Sattel von Markus Renzel auf Grand Prix-Niveau und wird ebenfalls in dieser Auktion angeboten. Stella ist tragend von Zirocco Blue VDL und hat ein Hengstfohlen von Poker de Mariposa TN bei Fuß. Die Fohlen und Stuten werden separat in Stella Auctions verkauft.

Eine weitere Grand Prix-Springstute in der Kollektion ist Davinia. Die Stute Diamant de Semilly x Libero H sprang mit Kathrin Müller auf 1,60m-Niveau und ist tragend von Carambole für 2023. Auch Quick Step (Quidam’s Rubin x Pontifex) sprang unter Markus Renzel erfolgreich im Sport, ebenso wie Babuschka AS (Baloubet du Rouet x Picasso) unter Urs Fäh.

Tochter des Europameisterschaftspferdes Loro Piana Chiclana

Eine weitere herausragende Stute ist Cindy (Cassini I x Cor de la Bryere), die bereits zwei 1,50m-Springpferde hervorgebracht hat. Auch die Paramount-Tochter Peggy ist bereits erfolgreich in der Zucht; sie ist Mutter von Chris Sorensens 1,60m-Springpferd Chinox. Genetisch interessant ist auch die erst fünfjährige Stute Milana (Maestro van de Bisschop x Cascavelle), eine Tochter des Erfolgspferdes Loro Piana Chiclana der Italienerin Giulia Martinengo Marquet. Unter anderem nahm Loro Piana Chiclana 2011 an den Europameisterschaften in Madrid teil. Es gibt auch Stuten aus prominenten Familien, wie z.B. die Mutterlinien von Casall, Quel Homme de Hus, Up To Date, Casantos, u.a.

Fohlen von Grandorado TN, Eldorado van de Zeshoek TN & Denzel van ‚t Meulenhof

Die Fohlen von Zuchthof Becker stammen alle von interessanten Hengsten ab. Zum Beispiel gibt es Fohlen von Grandorado TN, Denzel van ‚t Meulenhof, Eldorado van de Zeshoek TN, Poker de Mariposa TN, Chatinue von I’m Special de Muze. Auch die Zuchtstuten sind tragend von führenden Hengsten wie Highway TN, Eldorado van de Zeshoek TN, Zirocco Blue VDL, Grand Slam VDL, Carrera VDL, Ogano Sitte, Denzel van ‚t Meulenhof, Carambole, usw.

Programm

Stuten und Fohlen kommen am Donnerstag, 13. Oktober 2022, unter den Hammer. Das Programm sieht wie folgt aus:

16.00h – Öffnung der Ställe zur Besichtigung

18.00h – Beginn der Auktion

Standort

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Niederlande

Freier Eintritt

Website: https://stella-auctions.com/auctions

Registrieren Sie sich als Online-Bieter: https://stella-auctions.com/register

+31650879021 (Jasper van der Waaij)

+31631262609 (Biba McCaul)

+31623412073 (Peter van der Waaij)