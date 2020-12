Studhero Auction: Belgier Luc Henry löst seine hochkarätige Pferdezucht auf

Seit mehr als 20 Jahren strebt Luc Henry mit seiner Pferdezucht „Hero“ nach Exzellenz. Zum Jahresende wird der Belgier seine Karriere als Pferdezüchter beenden und organisiert in diesem Sinne eine einzigartige Auktion seines gesamten Zuchtbestandes.

Mehr als 90 Pferde werden ab dem 18. Dezember 2020 zum Verkauf angeboten. Es handelt sich dabei um erstklassige Zuchtstuten aus den weltweit besten Mutterlinien, die Nachzucht daraus und Embryos aus besten Anpaarungen von Springpferden. Die einzigartige Selektion dieser Auktion sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Außergewöhliche Mutterlinien

Unter den 90 verschiedenen Verkaufspferden stehen unter anderem die fünf Top-Mutterlinien Liscalgot, Usha van’t Roosakker, Baluka Hero, Prima Donna van’t Paradijs und Ta Belle van Sombeke.

Luc Henry – Die Entstehung einer international bekannten Zucht

Im Jahre 1978, als Luc Henry gerade mal neun Jahre alt war, besucht er zusammen mit seinem Großvater das weltbekannte Turnier in Aachen. Letzterer war Richter und der kleine Junge hatte die Möglichkeit, die Europameisterschaften von der Jury aus mit zu verfolgen. Für ihn stand fest: Sobald er erwachsen ist, möchte er Pferde für den großen Sport züchten.

Mit großem Willen und Überzeugung hat Luc Henry seine Pferdezucht aufgebaut. Mit seinem natürlichen Flair ist es ihm stets gelungen, im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen. So ergab sich eine Partnerschaft mit dem flämischen Belgier Marc Kluskens, dessen Zucht das Zefix „van’t Roosakker“ trägt.

Weiter entwickelte sich ebenfalls eine Zusammenarbeit mit dem belgischen Reiter Jérôme Guéry, welcher die Möglichkeit hatte, viele seiner Pferde im Sport vorzustellen. Ein Schlüsselmoment seiner Karriere war der Sieg während der belgischen Meisterschaften mit Tic Tac du Seigneur, welcher anschliessend nach Amerika verkauft wurde, bevor er nach England in den Stall von Ben Maher wechselte. Dieses Paar bestritt zusammen die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.

Ebenfalls zu erwähnen sind Liscalgot, Weltmeisterin 2002 mit Dermott Lennon, Kaprice, aktuell erfolgreich unter Kent Farrington, Tic Tac du Seigneur, Bogeno – zwölfter an den Olympischen Spielen von London im Jahr 2012 mit Alvaro de Miranda, Querlybet Hero, Ayade de Septon und auch Urico. Luc Henry kann mit Stolz sagen, dass all diese Pferde in seinem Stall standen und grosse Erfolge in der Geschichte des Pferdesports hinterlassen haben. Nicht zu vergessen sind die Rekordverkaufspreise, welche seine Pferde in den letzten Jahren bei großen Auktionen erzielen konnten. Quasibelle du Seigneur (Rubens du Ru d’Asse x Ta belle van Sombeke) wurde für 150.000 Euro, Cascade Heureka Z (Casall ASK x Calgot Verdi) für 105.000 Euro, Chacana Hero Z (Chacco-Blue x Panama du Seigneur) für 80.000 Euro, Herbel Hero Z (Heartbreaker x Quasibelle du Seigneur) 76.000 Euro sowie ein gefrorenens Embryo von Chacco-Blue and Gattoucha van’t Roosakker für 30.000 Euro verkauft.

Die Chance auf „eine seltene Perle“

Anfang 2010 gründete Luc eine Zweigstelle in Irland, um die ausgezeichneten grünen Weiden für seine Zucht zu nutzen. Die Stute Attoucha Hero Z, welche unter dem Sattel von Paris Sellon, der Partnerin des Weltranglisten Zweiten Martin Fuchs ist und die außergewöhnliche Stute Alana Hero Z sowie der Hengst Ganesh Hero Z.

Luc Henry gilt als atypischer Züchter und beweist dies einmal mehr mit dieser einzigartigen und einmaligen Auktion. Diese radikale Entscheidung ist das Ergebnis einer langen Überlegung. “In dem Moment, in dem sich andere am Erfolg festklammern und nicht gerne loslassen, entscheide ich mich für das Gegenteil. In den letzten 25 Jahren hatte ich grosses Glück. Ich hatte die Möglichkeit, die richtigen Leute und die richtigen Pferde zur rechten Zeit zu treffen. Auch wenn Glück allein nicht ausreicht, um im Leben und in der Zucht erfolgreich zu sein, ist es ein wesentlicher Bestandteil davon. Mit meiner einmaligen Auktion möchte ich, dass alle die gleiche Chance haben. Die Chance, vielleicht die seltene Perle zu finden.“

www.studhero.auction

Liscalgot

Es gibt Stuten, die die Geschichte des Pferdesport kennzeichnen; Liscalgot ist eine davon. Die irische Stute, welche im Jahr 2002 in Jerez de La Frontera mit Dermott Lennon Weltmeisterin wurde, verbindet alle Qualitäten einer außergewöhnlichen Stute. Nicht umsonst wollte sie Luc Henry in seiner Zucht integrieren. Als wäre der Weltmeistertitel nicht genug, bewies sie ihr Talent mit der irischen Equipe an den Europameisterschaften erneut und war siegreich. Weiter kann sie eine beeindruckende Anzahl an Siegen in Nationenpreisen vorweisen.

In Zusammenarbeit mit dem irischen Besitzer von Liscalgot setzte Luc Henry innerhalb kürzester Zeit auf die Genetik der Stute und machte etliche Embryo Transfers. Nebst den Nachkommen, die er bereits besaß, erwarb der Belgier einige Jahre später die restliche Nachzucht. Nicht weniger als vier Töchter von Liscalgot kamen daraufhin Mitte der 2000er Jahre nach Belgien. Luc Henry hatte keinen Zweifel daran, dass eine außergewöhnliche Sportstute auch eine ausgezeichnete Zuchtstute sein würde.

Der Vollbruder von Liscalgot, Out of Touch, war ebenso wie drei seiner Nachkommen erfolgreich im Springsport bis zur Höhe von 1.50 Metern. Aus der ersten Generation der Nachzucht der Weltmeisterin stammt unter anderem Calgot Pleasure v. For Pleasure, welche an dieser Auktion ersteigert werden kann. Calgot Pleasure, geboren im Gestüt Hero, hat nicht weniger als elf Nachkommen. Was Calgot Verdi betrifft, eine Tochter von Liscalgot und Verdi, so kann sie ebenfalls einige feine Nachkommen vorweisen, darunter Cascade Heureka Z (von Casall), welche einen Spitzenpreis von 105.000 Euro an der Auktion von Zangersheide im Jahr 2017 erzielte. Zudem wurden folgende Hengste aus der Mutterlinie von Liscalgot gekört: Lord Calgot, Calensky Hero Z und Freeman Heureka Z.

Usha van’t Roosakker

Jeder Züchter träumt zweifellos von einem Nachkommen im Stall aus der Mutterlinie von Usha van’t Roosakker. Ushas Tochter, Attoucha van’t Roosakker, abstammend von Chin Chin, weist zahlreiche hochtalentierte Springpferde im Spitzensport auf: Sei es Electra van’t Roosakker, welche mit Janika Sprunger und Jos Lansink auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreich war oder Kaprice van’t Roosakker, die das Publikum unter dem Sattel von Kent Farrington beeindruckt.

Gattoucha van’t Roosakker, Schwester von Electra und Tante von Kaprice, wird ebenfalls einer der Stars dieser Auktion sein. “Sie hat einen ausserordentlichen Willen, zeigt eine enorme Leistungsbereitschaft und wird eines Tages eine der besten Zuchtstuten der Welt werden. Unbegrenztes Vermögen, mit einer unglaublichen Vorsicht am Sprung – sie hat einfach alles“, meint der Züchter.

Mitte Dezember, kurz vor der Auktion, erhält Luc Henry den schockierenden Anruf, dass seine beste Stute sich nach einer Verletzung einer Notoperation unterziehen muss. “Gatoucha erhält zurzeit Antibiotika, aber sie erholt sich gut. In der derzeitigen Situation wäre es nicht einfach, das Pferd aus dem Verkauf zurückzuziehen. Aufgrund der Einmaligkeit dieser Auktion haben wir beschlossen, dass Gatoucha weiterhin die Nummer eins der Verkaufsshow bleiben wird. Sie wird selbstverständlich mit einem Sondervertrag verkauft, der ihren neuen Besitzer garantiert, dass sie den Stall erst wechseln wird, sobald sie vollständig genesen ist und so ihre Aufgabe als Zuchtstute wahrnehmen kann. Verletzungen gehören zum Leben mit Pferden und aus diesem Grund möchten wir einen Verkauf mit vollständiger Transparenz durchführen.“

Baluka Hero

Luc Henry hat im Laufe seiner Karriere viele Stuten angepaart. Doch wenn der Name Baluka Hero (Carthago x Ulika), fällt, beginnen seine Augen zu leuchten:

Sie ist meine Herzensstute!

Luc Henry

Baluka ist liniengezogen auf den Stamm des führenden Holsteiners Hengstes Carthago. Ihre Grossmutter Fangelika (Consul), ist ebenfalls die Urgrossmutter von Carthago, welcher unter dem Sattel Jos Lansink hocherfolgreich war. Einer ihrer Nachkommen ist der gekoerte Hengst A Golden Boy Hero Z (Aganix du Seigneur), welcher nach wie vor in den Stallungen von Jos Lansink brilliert. Die andere Zukunftshoffnung ist Tender Dream (Thunder van de Zuuthoeve), der sich im Beritt von Jérôme Guéry befindet. Der belgische Reiter hat bereits seine Mutter und einen seiner Brüder, Dream Alive Hero (Erco van’t Roosakker) erfolgreich bis 1.45m vorgestellt. Der amtierende Europameister mit dem belgischen Team ist vollen Lobes für die Zuchtstute. „Baluka ist eine Stute mit enormen Qualitäten. Sie vererbt ihrer Nachzucht Leistungsbereitschaft und Vorsicht. Wir haben große Hoffnung in ihren Sohn Tender Dream Hero, ebenso wie ein Nachkomme von Iron Man, der sich vielversprechend präsentiert. Die einzige Sorge ist, dass durch ihre Leistungsbereitschaft enorm großes Interesse generiert wird“, meint Jérôme.

Prima Donna van’t Paradijs

Prima Donna van’t Paradijs, die sich unter dem Sattel von Pedro Veniss in Springen bis zur schweren Klasse über 1,40 Meter bewies, brachte nicht weniger als zwei Weltmeister bei den Fünfjährigen hervor: Subliem van’t Paradijs (Nabab de Rêve) im Jahr 2000 und Ultra-Top van ’Paradijs (Heartbreaker) 2002. Letzterer glänzte mit Christophe Vanderhasselt bis zu Fünf-Sterne-Grand Prix-Prüfungen, insbesondere beim Nationenpreisfinale.

Während der letzten Saison haben Agatha d’Ecaussinnes und das Spitzenpferd von Thierry Rozier, Venezia d’Ecaussinnes (Kashmir van Schuttershof) bei internationalen Prüfungen brilliert. Das Paar war Teil des französischen Teams beim Nationenpreis in La Baule und ging dort zwei Mal fehlerfrei. «Venezia liebt das Turnier. Zuhause ist sie eher gelassen, aber sobald sie auf dem Turnierplatz ist wird sie zur Rakete. Sie hat eine unwahrscheinliche Einstellung zum Sport. Zudem hat sie Vermögen und Vorsicht, wenn auch in ihrem ganz eigenen Stil. Ihre erste Qualität ist, stets ihr Bestes zu geben.», bestätigt Thierry Rozier. Ebenfalls aus derselben Familie erwähnenswert ist ihre Nichte, Jeunesse (Eldorado van de Zeshoek TN), die mit Yves Vanderhasselt regelmässig, bis Grand Prix über 1,60 Meter platziert ist.

Panama du Seigneur

Panama du Seigneur ist eine Tochter der unglaublichen Mic Mac du Dieu Demon, die sich im Grand Prix mit Olivier Dessutter auszeichnete. Panama (Darco) nimmt die unbestrittenen Eigenschaften seiner Mutter mit, besonders die ausserordentliche Vorsicht am Sprung. Sie hat nicht nur selbst auf hohem Niveau brilliert, sondern ist auch die Mutter des Olympiapferdes Tic Tac (Clinton), geritten von Ben Maher an den Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Unter anderem ist Tic Tac ein Halbbruder der Hengste Vivaldi und Boyfriend du Seigneur.

Am Ende ihrer Sportkariere wechselte Panama ins Gestüt Hero und Luc Henry beschloss zusammen mit ihrem Besitzer, mit ihr zu züchten. Zusammen züchteten sie rund zehn Pferde, von denen das älteste heute vier Jahre alt ist. Der erste Hengst der Luc Henry mit Panama kreuzte war Kassander van’t Roosakker. Diese Kreuzung ergibt eine Linienzucht auf die dritte Generation mit den Hengst Heartbreaker. Ihre Tochter Chacana Hero (Chacco-Blue) wurde im Herbst 2020 bei einer Auktion zu einem Spitzenpreis ersteigert. Mit einem Verkaufspreis von 80.000 Euro hat sie für Aufsehen gesorgt, weil ihre Abstammung Großes verspricht. Mit ihrer Nachzucht ist Panama zweifellos eine der besten Zuchtstuten in Belgien.

Nebst Panama hat Mic Mac du Dieu Demon weitere Spitzenpferde geboren, unter anderem Rexar du Houssoit (Ksar Sitte), erfolgreich bis Stufe 1.60m und den gekörten Hengst Groovy Semilly (Diamant de Semilly).

Die Wahl der Hengste

Wenn wir bisher die aussergewöhnlichen Mutterlinien erwähnt haben, die in dieser außergewöhnlichen Gesamtauktion zu finden sind, war die Auswahl der Hengste für Luc Henry nicht weniger bedeutungsvoll. „Für mich spielt nicht das Alter der Hengste eine Rolle, viel mehr das Gefühl, welches natürliche Talent der Hengst mit sich bringt. Bei manchen älteren Hengsten ist der Erfolg, welcher auf das dem Pferd abgestimmten Management zurückzuführen ist und nicht dem natürlichen Talent zuzuschreiben ist. Ein Naturtalent sollte meiner Meinung nach nicht ausschließlich nur mit Top Reitern auf Grand Prix-Niveau erfolgreich sein, sondern auch einen normalen Reiter zum Erfolg führen können. Von den jungen Hengsten, die ich verwende, kenne ich die meisten von klein auf. Zum Beispiel Aganix du Seigneur, Kassander van’t Roosaker oder Dourkhan Hero Z. Meine Wahl fällt nicht unbedingt nur auf Junghengste, sondern vor allem auf diejenigen, die ein echtes und natürliches Talent zum Springen haben.“

Luc Henry hat sich entschieden, andere Wege einzuschlagen und beschließt, mit dieser außergewöhnlichen Auktion seine Karriere als Pferdezüchter in Würde zu beenden. Zusätzlich zu den Angeboten kann auch der Zuchtname Hero ersteigert werden, der Erlös geht zugunsten einer Organisation, die dem Züchter am Herzen liegt: Die Ausbildung von Kindern im Einklang mit der Natur. Eine grossartige Initiative für einen Enthusiasten, der dankbar für all das ist, was ihm das Leben ermöglicht hat. Mit dieser Auktion erhofft er sich, dass andere von seiner Expertise profitieren können und somit die Passion für die Pferde und den Spitzensport weiterleben können.

Mehr Informationen gibt es unter www.studhero.auction