Süddeutsche Ponykörung: Klein aber oho!

Eigentlich hätte die Süddeutsche Ponykörung schon eine Woche eher in Marbach stattfinden sollen – doch aufgrund der Corona-Einschränkungen musste die Veranstaltung verschoben werden. Rund 40 Nachwuchsvererber bewarben sich um die Zuchtzulassung. Den Gesamtsieg holte einer der kleinsten Hengste.

Die Süddeutsche Ponykörung wechselt jährlich ihren Veranstaltungsort. In 2020 war der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg als Gastgeber an der Reihe. Somit stellten sich am vergangenen Samstag in Marbach Ponyhengste verschiedener Rassen den Augen der Körkommission.

Nicht mal einen Meter groß ist der Siegerhengst der diesjährigen Süddeutschen Körung, der zugleich auch Rassesieger der Robust- und Spezialrassen war: Teisenberg’s Eliano v. Emperor Bromishet-Briar Desmond (Z.: Alfred Burghartswieser). Das in Bayern gezogene Shetlandpony unter 87 cm in schicker Palominofarbe punktete mit viel Typ, Hengstausdruck und guten Grundgangarten.

Zum süddeutschen Reservesieger avancierte der Siegerhengst der Sportponyrassen, Crown Copyright v. Crown Charme of Royal-Steendieks FS Dali von der ZG Nagel-Kniese. Dem in Baden-Württemberg gezogenen Deutschen Reitponyhengst bescheinigte die Körkommission „viel Riss und Sportlichkeit“. Weiterhin hieß es in der Beurteilung: „Leichte Abstriche musste er in der Korrektheit verbuchen, das macht er allerdings mit seinem Bewegungspotential wieder gut. Im Trab zeigte er sich mit aktiver Hinterhand, der Schritt war groß angelegt und gut geregelt.“

Als Reservesieger bei den Sportponys wurde ein noch namenloser Sohn des Dan Kano AT aus einer Losander-Mutter (Z.: Anton Schindele, A.: Caroline Gougain) ausgezeichnet. Zudem konnte Dany’s Champagner B v. Dany Vanille-Veivel R (Z. u. A.: Rudolf Bühner) als Springsieger der Sportponys den Körplatz verlassen.

Insgesamt wurden 16 Hengste süddeutsch gekört, elf weitere Hengste wurde süddeutsch anerkannt. Aller Ergebnisse der Süddeutschen Ponykörung 2020 finden Sie hier.