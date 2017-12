Taloubet Z in die Zucht

Das Gestüt Zangersheide lässt auf seiner Website wissen, dass das Warten der Züchter ein Ende hat. Taloubet Z, einer der erfolgreichsten Hengste im internationalen Springsport, soll sich nun auf die Zucht konzentrieren.

Die Nachricht steht nicht etwa im News-Bereich, sondern etwas versteckt unter den Hengsten. Dort heißt es: „Nun, mit 18 Jahren, ist es an der Zeit, dass Taloubet Z sich endlich auf seine Karriere als Deckhengst konzentrieren kann. Erstmals wird es Frischsamen geben für unzählige Züchter, die seit Jahren darauf warten.“

Damit hat das Gestüt Zangersheide im kommenden Jahr zwei hoch verdiente Sporthengste im Deckeinsatz. Neben Taloubet nämlich auch den Holsteiner Cabrio van de Heffinck von Olivier Philippaerts, der in Mechelen aus dem Sport verabschiedet worden war.

In Mechelen im Einsatz

Allerdings ist der Galoubet A-Sohn aus einer Mutter v. Polydor-Pakt-Argwohn dieses Wochenende noch sportlich aktiv. Er geht nämlich in Mechelen. Das Gestüt Zangersheide hat trotzdem schon mal Bilanz gezogen. Und die ist beeindruckend: „2 Millionen Euro Preisgeld, 105 Starts in CSI5*-Springen, 45 Weltcup-Springen, 26 internationale Siege, neun Titel (unter anderem Weltcup-Sieg 2011 in Leipzig) und Medaillen bei Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Weltcup-Finals.“

Taloubet Z sei nicht nur „eines der härtesten Pferde der Welt“, sondern zugleich der „Prototyp eines modernen Sportpferdes: leichtfüßig, schnell und sehr stark“. Christian Ahlmann hatte es beim Weltcup-Finale 2016 in Göteborg etwas plakativer ausgedrückt: „Er ist ein Ferrari. Er hat so eine Kraft, dass er aus jeder Situation einen Sprung entwickeln kann.“

Gute Gene

Nicht nur am Sprung hat Taloubet Z besondere Kräfte. Die hat er trotz des Fokus auf den Sport auch schon als Vererber bewiesen. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (wo er Bronze mit dem Team gewann) sprang er Seite an Seite mit seiner Tochter Taloubetdarco, die für Japan im Einsatz ist. Zudem hat er mit dem achtjährigen Take A Chance On Me Z (Mutter v. Aldatus Z) bereits einen gekörten Sohn, der zudem Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken gewann.

