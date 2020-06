Teuere Online-Auktionsfohlen bei DSP und in Hannover

Online-Auktion über vier Tage, jeden Tag ein Quartett im Online-Angebot – das war das Konzept beim DSP. Und man darf feststellen: Konzept aufgegangen! Die 16 Fohlen kosteten im Durchschnitt 12.125 Euro. Für 43.500 Euro gelangte das Spitzenfohlen nach nach Luxemburg. Die Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH konnte dem Dressurstall Windhof gratulieren. Hier wird Quaterdonner v. Quaterback-Donnerhall aufwachsen. Züchterin des Spitzenfohlens ist Valerie Huck aus München. Der Dressurstall Windhof hatte bei den Hengsttagen im Januar mit dem ehemaligen Elite-Auktionsfohlen Finley den Körsieger gestellt.

Das teuerste Springfohlen war schon von der Abstammung her eine außergewöhnliche Offerte: Für 28.000 Euro wurde das Stutfohlen Forever ET in die USA verkauft. Züchter ist Paul Scheuerer aus Adlkofen. Der hatte seine Chacco Blue-Tochter aus dem direkten Mutterstamm von Hugo Simons legendären ET mit For Pleasure besamen lassen. Heraus kam dabei das Stutfohlen, das es den Bietern angetan hatte, Gebote kamen nicht nur aus den USA, der Schweiz sondern auch Online-Bieter aus Deutschland und Niederlande tippten fleißig in die Tastaturen.

Die Auktion wurde über die Plattform horse24.com abgewickelt. Käufer müssen sich im Vorfeld der Versteigerung registrieren. Die Lots haben dann gewissen Zeiten, zu denen die Möglichkeit zu bieten endet. Wird in der letzten Phase, dem „Bid Up“, dann noch geboten, wird die Online-Auktion um einen festgelegten Zeitraum verlängert.

Freuen konnte sich Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann: „Das ist ein Spitzenergebnis untermauert mit einer sehr guten Verkaufsquote. Die Kollektion war sehr gut und wir konnten sowohl Sportreiter als auch zahlreiche Hengstaufzüchter bedienen“.

Die nächsten Versteigerungen des DSP sollen als Hybrid-Auktion, sowohl live als auch online stattfinden. Infos: www.deutsches- sportpferd.de

Hannover: Nargano-Sohn Spitze