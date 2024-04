Toto jr. mit dem Grande-Preis des Hannoveraner Verbandes ausgezeichnet

Bei seiner Körung wurde noch gepfiffen, doch nun wird der seinerzeit erste in Deutschland gezogene und gekörte Sohn von Totilas von seinem Mutterverband ausgezeichnet: Toto jr. wird mit dem Grande-Preis geehrt.

Seinen Namen verdankt der Hannoveraner Rapphengst Toto jr., der nun zum illustren Kreis der Hengste, die mit dem Grande-Preis geehrt wurden, zählt, seinem Erzeuger Totilas. Und weil der 2011 geborene Hengst optisch an seinen Vater erinnerte, wurde er nach seiner Körung in Verden vom Glock’s Performance Horse Center, dem vom 2023 verstorbenen Waffenproduzent Gaston Glock finanzierten Stall in den Niederlanden, ersteigert und Toto jr. getauft.

Die Reaktion auf die Körung des damals zwar schwungvoll aber ohne zu auffällige Vorderhandaktion trabenden Totilas-Sohns wurde vom Publikum in der Niedersachsenhalle mit Pfiffen bedacht. Gezogen wurde der nun mit dem Grande-Preis ausgezeichnete Hengst bei der Zuchtgemeinschaft Schmidt. Das Ehepaar, das damals eine große Schweinezucht in Mecklenburg-Vorpommern betrieb, hatte die Mutter des Hengstes auf der Verdener Fohlenauktion ersteigert. Diese Stute, Desperada v. Desperados-Rotspon, brachte später noch den Hengst Valverdos. Ihr rechter Bruder Decurio ist Landbeschäler in Moritzburg. Toto jr. war ihr erstes Fohlen.

Toto jr.: Karriere in den Niederlanden

100.000 Euro kostete Toto jr. im Auktionsring. 2014 absolvierte der Rapphengst seine Hengstleistungsprüfung in Ermelo mit Höchstnoten in Schritt, Galopp und Rittigkeit. Zunächst ritt Hans Peter Minderhoud den Hengst, später übernahm dann Edward Gal die Zügel. Zehnjährig siegte der Totilas-Sohn in internationalen Grand Prix-Dressuren, zählte zur Longlist für die Olympischen Spiele in Tokio 2021.

Was ist der Grande-Preis?

Den Grande-Preis verleiht der Hannoveraner Verband seit 2009. Er ist für Hengste vorgesehen, die zwischen zehn bis zwölf Jahre alt sind. Dabei soll die Vererbungsleistung des Preisträgers herausgestellt werden, schließlich weiß man zu diesem Zeitpunkt, wie sich die Nachkommen unter dem Sattel zeigen. Zu den Preisträgern zählen unter anderem Bon Coeur, Diacontinus, Edward oder Foundation.

Im Fall des aktuellen Grande-Preis-Trägers, Toto jr., basieren diese Erkenntnisse vornehmlich auf Daten aus den Niederlanden. „Anders als sonst üblich, erfreute sich Toto Jr. nicht von Anfang an großer Beliebtheit in der Züchterschaft. Erst nach und nach entdeckten die Hannoveraner Züchter den gut konstruierten und gut gezogenen, in den Niederlanden stationierten Hengst für sich“, schreibt der Hannoveraner Verband in einer Pressemitteilung. 16 Nachkommen waren in der vergangenen Saison im deutschen Sport aktiv, darunter zwei Hannoveraner und ein DSP-Hengst. Sie sorgen dafür, dass Toto jr. einen FN-Zuchtwert für Jungpferdeprüfungen in der Dressur von 147 aufweist. Das Züchterehepaar Schmidt soll im Rahmen der Körung der Hannoveraner Dressurhengste Ende des Jahres offiziell geehrt werden.