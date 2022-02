Trakehner Frühjahrskörung Sechs neue Hengste und eine Richtigstellung

Die Ausbeute der Trakehner Frühjahrskörung: Zwei Junghengste, drei, die bereits leistungsgeprüft sind und ein Vollblüter. Außerdem eine Richtigstellung in Sachen Verzicht auf 14-Tage-Test vom ersten Deckeinsatz, der aktuell viel diskutiert wird.

Bei der Trakehner Frühjahrskörung wurden sechs Hengste in Münster-Handorf gekört. Die beiden dreijährigen Junghengste sind Theodorakis v. Hibiskus und Feiner Traum v. Lebenstraum. Diese beiden dürfen ab sofort decken – so hat es der Trakehner Verband, anders als in der Pressemitteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) geschrieben, bereits im September beschlossen. Damals war auf der Mitgliederversammlung in Halle darüber diskutiert worden, wie ein 14-Tage-Test vorm ersten Deckeinsatz mit der Körung im Frühjahr und den in den Leitlinien geforderten Altersvorgaben der Hengste zu vereinbaren sind.

Das Fazit der Trakehner: Das geht nicht so einfach zusammen. Deswegen der Beschluss, dass dreijährige Trakehner nach der Körung mit der Beschränkung auf 50 Stuten decken dürfen. Das heißt, sie sind nach der Körung vorläufig ins Hengstbuch I eingetragen und müssen dann vierjährig ihren ersten Leistungstest absolvieren.

Die Eintragung ins Hengstbuch I ist deshalb wichtig, weil nur so die Nachkommen vollständige Abstammungsnachweise erhalten können. Dass der Beschluss der Mitgliederversammlung gegen die Zuchtverbands-Ordnung, ZVO, verstößt, war den Trakehnern klar. Die Entscheidung des Deutschen Sportpferdes, DSP, die für einigen Wirbel gesorgt hat, sei aber deutlich späteren Datums gefallen, betont die Trakehner Geschäftsstelle.

Trakehner Frühjahrskörung: Viel Vollblut

Der dreijährige Hibiskus-Sohn Theodorakis stammt aus einer Halbblutstute, die den ehemaligen Siegerhengst Monteverdi TSF zum Vater. Dieser Grand Prix-erfolgreiche Braune wurde angepaart mit der Vollblutstute Texana xx v. Contrast xx. Theodorakis kommt auf nahezu 50 Prozent Vollblut in seiner Ahnengalerie (46,48%). Geboren wurde er bei Dr. Antje Meuser.

Feiner Traum v. Lebenstraum, Z.: Karl Ochsner, hat eine Sixtus-Mutter. Vater Lebenstraum ist für einen Trakehner lupenrein auf Springen gezüchtet. Er ist ein Abendtanz-Sohn aus einer Heops-Mutter. Damit sind es vier S-Springpferde, Abendtanz hat Hirtentanz zum Vater, die in den ersten drei Generationen auftauchen.

Der vierjährige Olymp v. Helium hatte unlängst seinen Sporttest in Münster absolviert. Er kam auf eine Endnote von 8,13 und ist auf dem Gesüt Isterberg zuhause. Züchter ist das Gestüt Radegast.

Avalon’s Easy v. Easy Game-Hibiskus, ist fünfjährig, hat im November 2021 in Adelheidsdorf sein Können unter dem Sattel unter Beweis gestellt und ist Dressurpferde-A platziert. Züchterin ist Dagmar Spille.

Elano v. Kentucky war als Junghengst 2020 in Neumünster beim „Corona-Hengstmarkt“. Dort zählte er zu den besten Springpferden, wurde aber nicht gekört. Auch seine Großmutter ist eine reine Vollblutstute, Elbefee xx v. Animo xx. Mittlerweile hat er eine Leistungsprüfung abgelegt und erhielt nun auf der Trakehner Frühjahrskörung das O.K. für den Zuchteinsatz. Er ist bei Sportpferde Kurbel Boxennachbar des Vollbluthengstes Agamemdon xx v. Lord of England xx, der nun auch Trakehner Stuten decken darf.