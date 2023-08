Turnier der Sieger: Ramzes-Preis für Otmar Eckermann

Einige der erfolgreichsten Pferde von Springreiterin Katrin Eckermann waren bzw. sind selbstgemacht, und zwar von ihrem Vater Otmar Eckermann. Beim Turnier der Sieger in Münster wurde er nun für seine züchterischen Verdienste mit dem Ramzes-Preis geehrt.

Die Anzahl der erfolgreichen Springpferde aus der Eckermann’schen Zucht ist schier unendlich. Herausragend sicherlich die Bundeschampionesse, Weltmeisterin der jungen Springpferde und nun CSI4*-erfolgreiche Chao Lee, die noch dazu Hengstmutter ist. Ihr Sohn Forlee ist ein weiteres überragendes Produkt aus Otmar Eckermanns Stall.

Dann wäre da beispielsweise noch der gekörte und S-erfolgreiche Alaba v. Arpeggio, der seinerseits bereits gekörte Söhne hat. Der Arnold v. Diamant de Semilly war jüngst Westfalenchampion der fünfjährigen Springpferde. For the Future v. For Pleasure war Springsieger der Westfalen-Körung 2018 und springt nun erfolgreich auf M Niveau mit Maurice Tebbel.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Allein in diesem Jahr werden fünf Pferde aus der Zucht Otmar Eckermanns beim Bundeschampionat antreten. Der Großteil dieser Pferde gehen auch mit einem Familienmitglied Eckermann im Parcours, entweder Otmar Eckermann selbst, oder seiner Tochter Katrin.

Gestern Abend wurde er nun beim Turnier der Sieger von Turnierleiter Hendrik Snoek mit dem Ramzes-Preis ausgezeichnet.