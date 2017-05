TV-Tipp: Ein königliches Jubiläum – 200 Jahre Araberzucht in Marbach

Am Donnerstag, 25. Mai, strahlt der SWR anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Weil-Araberzucht im Haupt- und Landgestüt Marbach eine Dokumentation über die spannende Geschichte dieser besonderen Rasse aus.

„Gott hat den Menschen aus Erde gemacht, das Pferd aber schuf er aus Wind.“ Dieses arabische Sprichwort passt perfekt zu Marbachs „silberner Herde“: Wenn die Araber-Stuten des Baden-Württemberger Haupt- und Landgestüts über die Weiden auf der Alb galoppieren, spüren alle Besucher die besondere Faszination dieser Pferderasse. SWR Autorin und Pferdespezialistin Inken Pallas lässt die Zuschauer in ihrer Dokumentation an der Entwicklung und den Geschichten rund um diese edle Pferderasse teilhaben, die seit zwei Jahrhunderten im Ländle heimisch ist. Das SWR Fernsehen zeigt den Film im Feiertagsprogramm am 25. Mai ab 18:30 Uhr.

König Wilhelm I. von Württemberg ließ vor genau 200 Jahren die eleganten Tiere aus dem Orient ins Schwabenland importieren. Mittlerweile ist die Araberzucht auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach weltweit anerkannt.

Seit 1817 wurde Landesgeschichte gelebt und geschrieben, die Nachfolger von „Bairactar“, dem königlichen Lieblings-Hengst, überzeugten auch die Erben von König Wilhelm. Und das bis heute. Ohne ihn gäbe es viele der aktuell besten Sportpferde der Welt nicht. So ist beispielsweise Starvererber Cornet Obolensky rund hundertmal auf Bairactar ingezogen.

200 Jahre nach Gründung der königlichen Araberzucht lohnt sich ein Blick zurück und ein Blick voraus: Araberpferde sind nicht nur besonders edel und reinblütig, sondern auch extrem leistungsstark und das in vielen verschiedenen Disziplinen: ob Distanzritte, Dressur, Showprogramme, Western-Turniere oder Freiheitsdressur – Araber begeistern immer, denn: „Ihre noble Ausdauer und ihr Ungestüm … tragen sie in die erste Reihe der galoppierenden Rosse.“ (Muzarrid von Yazid, 7. Jahrhundert)

