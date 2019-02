Urs Schweizer arbeitet nun für das Gestüt Gut Neuenhof

Das Gestüt Gut Neuenhof, dem unter anderem Escolar gehört, hat einen neuen Zuchtberater im Team, einen sehr bekannten!

Urs Schweizer verstärkt mit Beginn der Decksaison 2019 die Mannschaft des Gestüts Gut Neuenhof in Zukunft. Urs Schweizer ist seit 1989 selbst erfolgreicher Pferdezüchter (mit eigenen Zuchterfolgen bis in den internationalen Spring- und Dressursport). 1997 war er Initiator und Gründungspräsident des „Verein Schweizer Sportpferde“ (VSS/ACSS). Heute ist er dessen Ehrenvorsitzender.

Seit 2015 ist Urs Schweizer Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung des Oldenburger Pferdesport e.V. Neben dem Engagement in weiteren Haupt- und Ehrenämtern hat er sich von 2010 bis 2017 vor allem als langjährig erfolgreicher Geschäftsführer im Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen einen Namen gemacht. Unter seiner Ägide stellte Lodbergen 2017 gleich zwei Bundeschampions: Finest Selection mit Lukas Fischer auf dem Reitpferdeviereck und Dominy mit Therese Nilshagen bei den fünfjährigen Dressurpferden.

2018 trennten sich die Wege von Lodbergen und Urs Schweizer. Er wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit mit dem Kauf eines Resthofes in der Samtgemeinde Emlichheim und gründete zusammen mit seiner Frau Barbara 2015 die „Pferdezucht Kabayo“. Vier gekörte Hengste aus eigener Zucht und Aufzucht kommen aus dieser Zuchtgemeinschaft. Aktuell werden für das Jahr 2019 sieben Fohlen aus eigener Zucht erwartet. Auch für das Gestüt Nymphenburg von Baron Helmut von Fircks war Schweizer nach der Trennung von Lodbergen tätig.

„Ich freue mich sehr darauf, mein Know How, meine Erfahrungen in den Bereichen Pferdezucht, Hengsthaltung und Vermarktung im Interesse des Gestüts Gut Neuenhof einzusetzen!“, sagt Urs Schweizer. „Wir sind schon seit Jahren gut mit Familie Schürner befreundet. Die Philosophie und das Management der Hengste dieser Station halte ich für optimal. Von daher ist es für mich eine große Ehre, in der Zukunft für Gestüt Gut Neuenhof, Familie Schürner sowie Gestütsleiter Volker Hagemeister und sein bestens qualifiziertes Team tätig zu sein und meinen aktiven Anteil am Erfolg des Ganzen beizusteuern !“