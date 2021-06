Vechta: 100.000 Euro Preisspitze bei den Oldenburger Reitpferden, 45.000 Euro bei den Fohlen

Viele Kunden aus dem Ausland fanden Gefallen an den Kandidaten der 5. Online Special Edition beim Oldenburger Verband, wo sowohl Reitpferde als auch Fohlen online versteigert wurden.

Teuerstes Reitpferd war mit 100.000 Euro der bereits neunjährige Roncevall OLD v. Romanov Blue Hors – Donnerhall – Darling, aus der Zucht von Jantje Borgers aus Apen/Niedersachsen und ausgestellt von Crisol Sporthorses aus Madrid/Spanien aus dem Stall vonCristina Figueroa de Bourbon. Roncevall OLD war bereits Vize-Champion der vierjährigen Reitpferde in Spanien und ging nun nach Österreich.

Der Durchschnittspreis der Sportpferdekollektion erzielte gut 28.000 Euro. 25 Sportpferde setzten insgesamt 706.500 Euro um. 13 Pferde gingen ins Ausland und zwar aufgeteilt wie folgt: nach Belgien (2), Frankreich (2), Großbritannien (2), Österreich (2), USA (2), Italien (1), Russland (1), und in die Schweiz (1).

Fohlen

Follow Him’s Schönweide – De Lorean – Sir Donnerhall I – so lautet die Abstammung des teuersten Fohlens der Kollektion. Gezogen und ausgestellt wurde das Hengstfohlen von der Wieghaus-Vorwerk GbR aus Neuenkirchen-Vörden/Niedersachsen. Und in Niedersachsen wird Follower auch groß werden. Ein Hengstaufzüchter nahe der Aller investierte 45.000 Euro in ihn.

Zur Preisspitze bei den Springfohlen avancierte Cornetto Blue v. Cornet Obolensky – Chacco-Blue – Indorado, aus der Zucht und ausgestellt von Vixo s.r.o aus Bratislava/Slowakei. Für 26.000 Euro wechselt das Hengstfohlen zu einer Springsport-Mäzenin aus Deutschland.

Insgesamt erzielten 31 versteigerte Fohlen einen Gesamtumsatz von 447.250 Euro. Im Durchschnitt kosteten die Fohlen über 14.400 Euro. 13 Oldenburger Nachwuchspferde gingen ins Ausland, nach Ungarn (5), Schweden (2), USA (2), Belgien (1), Dänemark (1), Österreich (1) und Spanien (1).

Die Kollektion in der Übersicht