Verden: Auftakt zu den Hannoveraner Championaten mit bekannten Namen und hohen Noten

In Verden finden diese Woche die Hannoveraner Championate statt, zugleich Sichtung zum Bundeschampionat. Heute war der erste Tag mit den ersten Ergebnissen bei den Reitpferden.

Bei den dreijährigen Stuten und Wallachen siegte der Millennium-Fürstenball-Sohn Moonlight (Z.: Antonia Kurzrock, B.: Lara Hapfelmeier) unter Marie Sybel mit einer Gesamtnote von 8,5. Im Trab gab es eine 9,5, in Galopp und Gebäude je 8,5 und in Schritt und Ausbildung je eine 8,0.

Platz zwei ging an den Secret-Sohn So Dynamic, den Sven Hörnschemeyer aus einer Welser-Mutter gezogen hat. Kira Goerens-Ripphoff stellte ihn für Besitzerin Anke Dieckell vor. Die Einzelnoten: Trab 8,5, Galopp 9, Schritt, Ausbildung und Gebäude je 8,0. Machte in Summe eine 8,3.

Die Bronzeposition nahm heute die von Sascha Böhnke vorgestellte Be My Love v. Bon Coeur-Floriscount ein, gezogen von Nadine Hauschild und im Besitz von Torsten Meyer. Das Team konnte sich über eine 8,1 freuen, zusammengesetzt aus Trab 8, Galopp 8,5, Schritt 8, Ausbildung 8,5 und Gebäude 7,5.

Dreijährige Hengste

Der Sieg bei den dreijährigen Hengsten ging an einen, der das Verdener Gelände bereits kennt: Bonjour v. Bon Coeur-Fürst Nymphenburg (Z.: Bernhard Dodenhof). Der schicke Rappe zählte zu den Prämienhengsten der Hannoveraner Körung 2020 und wurde über den Hengstmarkt für 320.000 Euro nach Dänemark zu Helgstrand Dressage verkauft. Eva Möller stellte ihn für eine 9,0 insgesamt vor. Der Hengst erhielt eine 9,0 in allen Kriterien bis auf Schritt (9,5) und Galopp (8,5).

Rang zwei sicherte sich Le Bonheur v. Livaldon-Alabaster, gezogen von Willi Rose, im Besitz und vorgestellt von Denise Christin Behr. Seine 8,3 setzte sich zusammen aus Trab 8, Schritt 9, Galopp 8, Ausbildung 8,5 und Exterieur 8.

Dr. Christine Feichtinger ist Züchterin und Besitzerin des drittplatzierten Hengstes, Segantini v. Secret-Fidermark. Jessica Lynn Thomas stellte ihn für eine 8,2 vor. Die Einzelnoten hier: Trab, Schritt und Gebäude 8,0, Galopp und Ausbildung 8,5.

Vierjährige Hengste

Auch bei den vierjährigen Hengsten hatte ein Helgstrand-Vertreter die Nase vorn: Vitalos v. Vitalis-De Niro. Der Dunkelfuchs war von Josef Bramlage gezogen worden und erhielt seine Zuchtzulassung am 9. Juni 2020 per Sonderaufnahme. Vorgestellt wurde er in Verden von Leonie Richter, mit der auf eine 8,5 unter dem Strich kam (Trab 9, Galopp 8,5, Schritt, 8,0, Ausbildung und Exterieur 8,5).

Die Schwedin Jessica Lynn Thomas stellte erstmals den Schafhof-Hengst Fiducioso v. Foundation-Dancier (Z.: Guido Kamphorst) vor, Sieger des 14-Tage-Tests in Schlieckau 2020. Bislang war der Braune stets von Antona Öhrstam geritten worden. Seinen ersten Auftritt unter Jessica Lynn Thomas beendete er mit einer 8,2 (Trab 8,5, Galopp und Schritt 8,0, Ausbildung 8,5, Gebäude 8,0).

Rang drei teilten sich zwei Pferde mit je 8,0. Das war zum einen der von Tessa Frank vorgestellte Be My Hit v. Benicio-Sandro Hit (Z.: Josef Brinkemöller, B.: Ashlie Waters) mit Trab 8, Galopp 8,5, Schritt 7,0, Ausbildung 8,5 und Gebäude 8,0. Rang drei Nummer zwei war Fünf Sterne Royal v. Fürst Romancier-Sandro Hit (Z.: Henning Schmidt), den Kevin Thomas für das Nordrhein-Westfälische Landgestüt präsentierte (Trab 8,5, Galopp 8,0, Schritt 7,5, Ausbildung und Exterieur 8,0).

