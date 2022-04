Verden: Drei neue Hengste für die Hannoveraner Zucht zugelassen

Gestern fand eine Hengstanerkennung in Verden statt, bei der sich sieben Hengste um die Zuchterlaubnis des Hannoveraner Verbandes bewarben. Drei haben sie erhalten,

Prominentester unter den Neuzugängen ist der namenlos angetretene Sohn des Diarado aus einer Heraldik xx-Alcatraz-Mutter. Die MSMC Sport- und Zuchtpferde GbR in Risum hatte ihn nach Verden geschickt. Bei der Abstammung kann es sich eigentlich nur um den sechsjährigen Holsteiner Duplexx handeln, der im vergangenen Jahr Silber beim Bundeschampionat des deutschen Vielseitigkeitspferdes gewonnen hatte, und der Anfang des Jahres bereits für Holstein anerkannt worden war.

Die Nummer zwei der Neuen für Hannover kommt aus dem Dressurlager, ein sechsjähriger, in niederländischem Besitz stehender britischer Hannoveraner v. Dream Boy (Hans Peter Minderhoud/NED) aus einer Don Schufro-Sandro Hit-Mutter.

Und schließlich war noch ein Hengst dabei, der für die Abteilung Rheinisches Reitpferd zugelassen wurde und dort wohl vor allem in der Vielseitigkeitszucht eingesetzt werden soll: der fünfjährige Trakehner In Deak v. Markus Deak xx-Heraldik xx-Beatos, gezogen und vorgestellt von Jürgen Knees in Alfeld.

Nicht gekört wurde ein Sohn des Escamillo aus einer Livaldon-Mutter in US-Besitz, der Flinstone-Fürstenball-Sohn Filosophe de Malleret aus dem gleichnamigen französischen Gestüt, ein Fürst Wilhelm-Depardieu-Sohn und ein direkter Livaldon-Sohn mit De Niro-Prince Thatch xx-Mutter.

