Verden: Fünf Hengste für die Hannoveraner Zucht anerkannt

Neun Hengste waren angemeldet zur Anerkennung beim Hannoveraner Verband in Verden am 4. April. Fünf wurden für gut genug befunden.

Das war zum einen der dreijährige Hannoveraner Captain Pezi v. Cicero Z-Lord Pezi (Z.: Johannes zur Lage) aus dem Landgestüt Celle. Er war im Januar auch schon vom Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes in Vechta gutgeheißen worden.

Aus der Zucht von Lüder Köpke in Stade kommt der nun ebenfalls gekörte Sohn des Da Costa, der auf den Sportnamen Danny da Costa hört. Er ist bereits vierjährig.

Ebenfalls gekört ist der fünfjährige Schwede Skyline to B v. St. Schufro-Ampere im Besitz des Grand Prix-Reiters Carl Hedin und stationiert im Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen. Der hochgewachsene Schwarzbraune war Reitpferdechampion in seiner Heimat und hierzulande auch schon ganz vorn dabei in Sporttest und Kurz-VA.

Totilas-Blut für Hannover kommt über den fünfjährigen DSP-Hengst Top Shelf v. Top Gear-Sandro King, gezogen von Günther Kolb im DSP-Bereich Baden-Württemberg. Die ZG Thomsen & Stadelhofer aus Dänemark hatte ihn nach Verden geschickt. In Dänemark hatte er schon 2021 seinen Leistungstest abgelegt und ist auch für seinen Heimatzuchtverband sowie für Westfalen anerkannt.

Und last but not least erhielt mit dem dreijährigen Westfalen Valparaiso v. Viva Gold-Fidermark-Davignon (Z.: Rebekka Aicher Koch, Schweiz) ein weiterer Celler Landbeschäler das Go für die Hannoveraner Zucht. Der Fuchs war bei der Westfalen-Körung 2022 zum 1. Reservesieger gekürt worden.

