Verden: Fusionist und Escamillo die besten Dressurhengste im Sporttest

In Verden ging heute der weite Sporttest für Dressurhengste 2020 zu Ende. 16 vier- und 17 fünfjährige Hengste haben den Test beendet, drei wurden von den Anmeldern zurückgezogen.

Bester Vierjähriger war mit einer Gesamtnote von 8,88 der Hannoveraner Fusionist v. Franklin-Ehrentanz-Florestan, gezogen von Ludwig Fischer vom Gestüt Greim in Bärnau, ausgestellt von Ingo Pape, der den Hengst zusammen mit Dr. Axel Brockmann vom Landgestüt Celle auf dem Hannoveraner Hengstmarkt entdeckte, und geritten von Greta Heemsoth.

Fusionist ist der vierte gekörte Sohn seiner Mutter Evita, die zudem auch noch fünf Staatsprämienstuten brachte. Aus demselben Stamm kommt auch die Scolari-Tochter Scara Boa, die 2013 Weltmeisterin der jungen Dressurpferde wurde und ebenfalls im Stall Pape beheimatet ist.

Fusionist konnte den an ihn gestellten Erwartungen voll gerecht werden mit einer Trabnote von 9,5, 8,7 im Galopp und 8,2 im Schritt. Hinzu kam noch jeweils in glattes Sehr gut für Rittigkeit und Gesamteindruck.

Bundeschampionats-Bronze vor Silber

Um gerade mal vier hundertstel Punkte (8,84) geschlagen geben musste sich der Bronzemedaillengewinner des Bundeschampionats 2019, der Westfale Bon Vivaldi v. Benicio-Vivaldi. Züchter ist hier Thomas Sieverding aus Schöppingen. Zuhause ist der Hengst auf der Station Ahlers. Vorgestellt wurde er von Eike Bewerungen.

Schon beim Bundeschampionat fiel der statiöse Braune mit seinen kraftvollen Bewegungen auf. Jetzt in Verden gaben die Richter ihm eine 9,0 für den Trab, 8,5 für den Galopp, 8,8 im Schritt, 9,0 für die Rittigkeit und 8,8 für den Gesamteindruck.

Beim Bundeschampionat hatte Bon Vivaldi sich noch hinter dem Hannoveraner Dunkelfuchs Bon Courage v. Bon Coeur-Vivaldi (Z.: Christine Feichtinger) von der Station Wahlers einordnen müssen. Diesmal ließ er ihn hinter sich. Bon Courage, dreijährig in Warendorf mit Silber dekoriert, kam diesmal auf eine 8,08 (Trab: 7,4, Galopp und Schritt: 8,5, Rittigkeit und Gesamteindruck: 8,0).

Drittbester Vierjähriger war mit einer Gesamtnote 8,55 der Oldenburger Laudate Dominum v. Lord Leatherdale-Fürst Fugger (Z.: ZG Gick/Meiners), den Beatrice Buchwald für die Station Hoffrogge vorstellte.

Fünfjährige – Escamillo an der Spitze

Der Rheinländer Escolar-Rohdiamant-Sohn Escamillo (Z.: Carolin Langhorst) war seit seiner Körung in Hannover in aller Munde und wechselte vor kurzem in den Beritt von Helen Langehanenberg. Die stellte ihn auch in Verden vor und konnte sich über beste Bewertungen für ihren Neuzugang freuen: keine einzige Note unter 9.

Im Trab gab es eine 9,3, im Galopp die 9,5, im Schritt die 9,0. Hinzu kamen jeweils eine 9,5 für Rittigkeit und Gesamteindruck. Das ergab unter dem Strich eine Durchschnittsnote von 9,36.

Dancier Gold an zweiter Stelle

Ebenfalls ein sattes Sehr gut gab es für den Hannoveraner Dancier Gold v. Dancier-Weltmeyer (Z.: Georg Struebing), den die Australierin Simone Pearce für das Gestüt Sprehe präsentierte.

Dancier Gold, der Vollbruder zu dem Bonhomme-Hengst Delorean, überzeugte im Trab mit 9,5, im Galopp mit 9,0 und in Rittigkeit und Gesamteindruck mit jeweils 9,6. Lediglich im Schritt war er nicht im sehr guten Bereich: 8,5.

Der Rittigkeitskönig

Noch ein dritter Hengst erhielt eine 9 vor dem Komma: Niederländer Kane v. Dream Boy-Krack C, den Jessica Lynn Thomas für das schwedische Gestüt Lövsta vorstellte. Fremdreiter Philipp Hess war so begeistert von dem Hengst, dass er und die Richter eine 10,0 für die Rittigkeit vergaben. Im Trab erhielt Kane die 9,2, im Galopp die 8,4, im Schritt die 8,2. Zusammen mit dem Gesamteindruck von 9,3 ergab das eine 9,09 in Summe.

Dies war schon der zweite Sporttest-Auftritt für Kane. In Münster-Handorf war er ebenfalls am Start. Dort war er Zweitbester mit einer 8,25.

Prüfung nicht beendet

Drei Hengste wurden vom Anmelder zurückgezogen. Das war bei den Vierjährigen zum einen der Oldenburger Filou v. For Romance-Sir Donnerhall (Z.: Christine Arns-Krogmann), den Ingo Pape nach Verden geschickt hatte, und zum anderen der Hannoveraner Navarro v. Negro-San Remo (Z.: Georg Kok) vom Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen.

Bei den Fünfjährigen hat Fürst Samarant v. For Romance-Fürst Nymphenburg (Z.: ZG Welling), den die Hengststation Beckmann geschickt hatte, seinen Test auf Wunsch des Anmelders vorzeitig beendet. Er hatte einen Ballentritt, schreibt die Station Beckmann auf Facebook.