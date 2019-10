Verden: Neue Ponyhengste für die Zucht

In der Niedersachsenhalle waren die Ponyhengste los! Bei der diesjährigen Junghengstkörung des Verbandes der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover stellten sich 52 Youngster verschiedener Rassen den Augen der Körkomission.

Die Schärpe für den Sieg bei den Reitponyhengsten ging an Reitland’s Diamonds Gold. Der schicke Braunisabell wusste die Richter auf dem Endring von sich zu überzeugen: „Ein Hengst mit sehr viel Typ und Ausdruck, der auch beim Publikum Sieger der Herzen ist. Sehen Sie, wie er vor uns steht: ein echter Champion. Ein Hengst mit sehr korrektem Trab, der sich geschickt am Sprung zeigte. Einfach ein hervorragendes Modell.“ Der Reitland’s Du oder Keiner-Sohn aus einer Ricardo go for Gold-Mutter stammt aus der Zucht von Lenert Busch. „Ich habe schon im Vorfeld sehr viele gute Kaufangebote für den Hengst bekommen. Aber er ist mein absolutes Herzenspferd und bleibt im Stall. So einen wie ihn züchtet man nicht alle Tage“, freute sich dieser.

36 Vertreter der Rasse Deutsches Reitponys waren in Verden angetreten, elf von ihnen schafften es auf den Endring. Der erste – noch namenlose – Reservesieger kommt aus der Zucht von Adolf-Theo Schurf. Die Komission bescheinigte dem Hengst eine gute Perspektive für den Ponysport. Schon erste Turniererfolge kann der zweite Reservesieger aufweisen: Genesis B v. Golden West-Dont’t Worry (Z. u. B.: Inga Bulle). Unter Stella Charlott Roth avancierte der Palomino in diesem Jahr zum Vize-Bundeschampion der dreijährigen Reitponyhengste – unter anderem mit der Idealnote 10,0 für den Trab. Springsieger in Verden war Skyscraper v. Szenario-Domingo aus der Zucht der ZG Belz, die auch Besitzer des Hengstes ist. Insgesamt erhielten 24 Deutsche Reitponyhengste ein positives Körurteil.