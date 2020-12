Verdener Nachkörung: Sechs Hengste gekört, zwei Prämien vergeben

Bei der Verdener Nachkörung der Dressurhengste traten elf Youngster an. Sechs erhielten ein positives Körurteil, zwei sogar eine Prämie.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch die Nachkörung in Verden ohne Zuschauer stattfinden. Die 2018 geborenen Youngster mit Dressurabstammung stellten sich bereits am vergangenen Freitag den Augen der Körkomission. Eine Prämie gab es zum einen für einen Hengst v. Secret-Fidermark (Z.: Christine Feichtinger, A.: Gestüt W. M. GmbH), zum anderen für einen Fuchs v. Foundation-Londonderry (Z.: Alena u. Till Hogrefe, A.: Anja Gutschmidt).

Im Anschluss an die Körung fanden vier Hengste über eine Auktion ein neues Zuhause. Den Spitzenpreis erzielte ein frisch gekörter Floris Prince-Sohn aus einer Lauries Crusador xx-Mutter (Z.: Dr. Klaus-Eckart Schlichting, A.: Dr. Georg Fanta u. Bernhard Schaerffer). Der Rappe wechselte für 57.000 Euro in einen Dressurstall nach Österreich, der auch schon die Preisspitze der Elite-Auktion im Oktober erworben hatte, die St. Schufro-Tochter St. Felice. In Deutschland bleibt ein gekörter Hengst v. Baron-Fürst Romancier (Z.: Katrin Lüder-Kratzberg, A.: Konstantin Kratzberg), der 56.000 Euro kostete. 18.000 Euro investierten Käufer aus Deutschland in einen nicht gekörten Hengst v. Secret-Don Nobless, 14.500 Euro erzielte ein weiterer nicht gekörter Hengst v. Bon Coeur-Dimaggio.

Am 15. Dezember findet in der Niedersachsenhalle dann noch die Nachkörung der Springhengste sowie die Althengstanerkennung statt. Alle Ergebnisse der Nachkörung in Verden finden Sie hier.