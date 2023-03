Videos der zum Verkauf stehenden Hengste der 12. Oldenburger Sattelkörung online

Vom 31. März bis 01. April findet die 12. Oldenburger Sattelkörung statt. Kaufinteressenten finden ab sofort Videos der zum Verkauf stehenden Hengste online.

Es ist bereits die 12. Oldenburger Sattelkörung, die am Freitag, den 31. März, beginnt. Die finale Runde der einst 32 Köraspiranten, die sich bereits am 14. Februar der Vorauswahl stellten. Einige der Hengste stehen zum Verkauf und können im Rahmen der Frühjahrs Elite-Auktion am darauffolgenden Samstag (01. April) erworben werden. Für einen ersten Eindruck dieser Hengste unter dem Sattel stehen ab sofort Videos im Auktionsbereich auf der Oldenburger Website zur Verfügung.

Einer der Köraspiranten ist der bewegungsstarke Lord Extra von Lord Europe aus einer Mutter von Donnerschwee x Royal Diamond. Ein anderer der So Unique-Sohn Solo Dancer aus einer Mutter von Dante Weltino x Fürst Romancier. Ein Stamm, aus dem auch die Grand Prix-Pferde Flovinos Feiner Kerl (geritten von Anush Agarwalla) und Serrano-H (geritten von Anne Horstmann) kommen.

Auf die Pferde der gesamten Kollektion kann live vor Ort, online oder am Telefon geboten.